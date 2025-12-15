Wall Street: los bonos y las acciones argentinas comienzan con subas en la primera rueda de la semana

A la espera de señales sobre los instrumentos que utilizará el oficialismo para los pagos de enero, los activos argentinos operan en verde en Wall Street . Los bonos cotizan en verde, mientras que los ADR operan con subas generalizadas. El riesgo país se mantiene arriba de los 600 puntos.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,7% en Nueva York, impulsada por el Bonar 2038. Los bonos bajo legislación local suben hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en los 623 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan no logra perforar las 600 unidades.

En la plaza local, el Merval retrocede 0,07% luego de comenzar la jornada con un leve alza. La semana pasada, el índice bursátil cerró con un desempeño negativo de 2,2% en pesos y retrocedió 2,6% medido en dólares.

Las acciones del panel líder operan con mayorías de subas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+2,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan en la misma tónica, con alzas de hasta el 1,6%, como el caso de Irsa y Edenor.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.