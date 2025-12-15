El titular del Banco Central explicó que el nuevo esquema cambiario "es un aporte para reducir la incertidumbre"

Durante una conferencia de prensa posterior a la difusión de un comunicado oficial del BCRA, el funcionario detalló que el esquema incorporará un mecanismo de actualización automática.

“Respecto al régimen de flotación entre bandas, a partir del 1º de enero de 2026, el techo y piso de la banda evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec. Se sabrá con dos meses de anticipación“, señaló.

Por su parte, comentó: " Creemos que es un aporte para reducir la incertidumbre hacia adelante. Cuando las variables son discrecionales y fijas se genera un escenario de aumento de incertidumbre".

" Es el mejor régimen para las circunstancias actuales. Que se ajusten con la inflación no significa que sea mayor o menor, tendrán una mayor flexibilidad", agregó.

La explicación de Santiago Bausili

Bausili aclaró que el ajuste no tomará como referencia la inflación estadounidense, lo que implica un corrimiento real del límite superior. “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio”, explicó en este sentido.

En paralelo, el titular del Central adelantó que en enero de 2026 comenzará a implementarse un nuevo programa de acumulación de reservas, estructurado en base a dos criterios centrales. “Primero, la demanda de dinero”, introdujo.

“El programa diseñado es consistente con la estimación del BCRA para el crecimiento y remonetización de la economía a lo largo de 2026. El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026. Podría ser abastecido mediante la compra de US$10.000 millones, sujeto a la oferta de flujo de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a US$17.000 millones sin generar presiones inflacionarias”, profundizó.

En ese marco, aseguró que la autoridad monetaria evitará políticas contractivas innecesarias mientras el escenario se mantenga dentro de las proyecciones oficiales. “El Banco Central mantendrá un sesgo de su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En caso de que la evolución sea menor a lo esperado, se adoptarán las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa”, sostuvo.

Como segundo lineamiento, Bausili destacó la necesidad de preservar la liquidez del mercado cambiario. “A fin de promover la continuidad de su buen funcionamiento, la compra de reservas será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios. Inicialmente, el monto de ejecución diaria estará alineada con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. Esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente presenta fluctuaciones significativas”, concluyó.