El riesgo país cayó casi 5% tras el anuncio del nuevo esquema de bandas cambiarias del BCRA
Los mercados reaccionaron de manera favorable al nuevo plan del Banco Central: el indicador que elabora JP Morgan se ubicó en 594 puntos básicos.
La presentación del nuevo esquema cambiario por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) generó una respuesta positiva inmediata en los mercados financieros. En el cierre de la rueda de este lunes, el riesgo país registró una baja significativa al ubicarse en 594 puntos básicos, lo que representa una caída del 4,8% respecto del cierre del viernes pasado.
La mejora del indicador que elabora el banco JP Morgan refleja una mayor confianza de los inversores frente a la hoja de ruta presentada por la autoridad monetaria, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria y fortalecer el frente financiero.
Te Podría Interesar
De hecho, en sus declaraciones en conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, manifestó respecto del ajuste a las bandas de flotación: "Creemos que es un aporte para reducir la incertidumbre hacia adelante. Cuando las variables son discrecionales y fijas se genera un escenario de aumento de incertidumbre".
¿Cómo funcionará el nuevo esquema de bandas cambiarias?
Desde el 1° de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente según el último dato de inflación informado por el INDEC. Este mecanismo automático vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.
El Banco Central comunicó este cambio en un comunicado oficial, estableciendo un sistema de ajuste dinámico que responde a las condiciones inflacionarias del país.
¿Qué es el Programa de compra de reservas pre-anunciada?
A partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales basado en dos consideraciones fundamentales. Este programa fue diseñado en consonancia con las estimaciones del Banco Central para el crecimiento y re-monetización de la economía durante 2026.
¿Cuánto planea aumentar la base monetaria el BCRA?
El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria desde el 4,2% actual del PBI hasta el 4,8% del PBI para diciembre de 2026. Esta expansión está proyectada para acompañar el crecimiento económico esperado y la mayor demanda de dinero.