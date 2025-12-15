El riesgo país cayó casi 5% tras el anuncio del nuevo esquema de bandas cambiarias del BCRA

Los mercados reaccionaron de manera favorable al nuevo plan del Banco Central: el indicador que elabora JP Morgan se ubicó en 594 puntos básicos.

La baja del riesgo país de este lunes refleja la confianza del mercado en la medida tomada por el BCRA.

La presentación del nuevo esquema cambiario por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) generó una respuesta positiva inmediata en los mercados financieros. En el cierre de la rueda de este lunes, el riesgo país registró una baja significativa al ubicarse en 594 puntos básicos, lo que representa una caída del 4,8% respecto del cierre del viernes pasado.

La mejora del indicador que elabora el banco JP Morgan refleja una mayor confianza de los inversores frente a la hoja de ruta presentada por la autoridad monetaria, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria y fortalecer el frente financiero.

De hecho, en sus declaraciones en conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, manifestó respecto del ajuste a las bandas de flotación: "Creemos que es un aporte para reducir la incertidumbre hacia adelante. Cuando las variables son discrecionales y fijas se genera un escenario de aumento de incertidumbre".

¿Cómo funcionará el nuevo esquema de bandas cambiarias? Desde el 1° de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente según el último dato de inflación informado por el INDEC. Este mecanismo automático vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.

El Banco Central comunicó este cambio en un comunicado oficial, estableciendo un sistema de ajuste dinámico que responde a las condiciones inflacionarias del país.