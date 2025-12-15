El FMI celebró el anuncio del Gobierno para fortalecer las reservas: "Son medidas importantes"
La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, habló en nombre del organismo en un tuit donde apoyó las nuevas medidas del Banco Central.
Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara que ajustará las bandas de flotación del dólar y que implementará un esquema para aumentar sus reservas, llegaron las primeras repercusiones. Desde el FMI expresaron su apoyo en redes sociales.
La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, escribió en su cuenta de X: "Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas".
¿Qué le pedía el FMI a la Argentina?
Durante la primera revisión del acuerdo, el directorio ya había otorgado un waiver (dispensa o perdón) sobre la meta de acumulación de RIN, reduciendo la exigencia en USD 5.000 millones. Mientras tanto, con el respaldo político del presidente Donald Trump, el directorio del FMI mantiene abierta la posibilidad de otorgar otro waiver sobre la meta de reservas en la próxima revisión.
Por su parte, Kozack había dicho a principio de mes: "Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital".
¿Cómo funcionarán las nuevas bandas de flotación del dólar?
A partir del 1° de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente siguiendo el último dato de inflación informado por el Indec. Este mecanismo automático reemplaza el esquema anterior y vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.
¿Cómo es el nuevo esquema de compra de reservas del Banco Central?
El BCRA pondrá en marcha un plan para fortalecer las reservas internacionales, vinculado a la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.
- Escenario base: La entidad proyecta adquirir USD 10.000 millones durante 2026, en línea con su objetivo de expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno actual hasta el 4,8% para fin de año.
- Escenario ampliado: Si la demanda de dinero aumenta un 1% adicional del PBI, las compras podrían escalar hasta USD 17.000 millones.
Ambos escenarios están condicionados a que la balanza de pagos genere los flujos necesarios para estas operaciones.