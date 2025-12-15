Boom de emisión de deuda: las colocaciones de empresas y provincias treparon a US$7.000 millones

Desde las elecciones las elecciones de octubre, la emisión de deuda corporativa y de subnacionales generó apetito en los inversores.

Tras la victoria del Gobierno en las elecciones de octubre, el apetito de los inversores por la deuda argentina creció. No sólo por la colocación del Tesoro del Bonar 29N con US$910 millones, las empresas y provincias se endeudaron por US$7.000 millones.

Noviembre fue el mes de mayor volumen de emisiones de Obligaciones Negociables (ON) por parte de empresas en los últimos 10 años con US$4.000 millones emitidos, según el último informe del Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de UADE.

"Esta dinámica no solo evidencia la reapertura del financiamiento corporativo, consolidando un renovado acceso al financiamiento privado, sino que también actuó como válvula de alivio para la curva soberana, desplazando parte de la demanda hacia crédito privado y profundizando la estructura del mercado de capitales argentino", destacó el análisis.

Un reporte de GMA Capital apuntó que en el mercado internacional, empresas y provincias acudieron masivamente luego de las elecciones y lograron emitir US$7.000 millones en los últimos 45 días".

La gran parte de empresas que salieron a colocar emisiones corporativas fueron sobre todo del sector Oil&Gas, como YPF (US$541 millones), TGS (US$500 millones), Pampa (US$450 millones), Pluspetrol (US$500 millones) y Tecpetrol (US$750 millones).