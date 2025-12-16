Peronismo: los candidatos a concejales que empiezan a perfilarse como figuras en sus comunas

Ni árbol de Navidad ni vacaciones. La mayor parte del peronismo mendocino tiene su cabeza puesta en las elecciones del 22 de febrero, donde la ciudadanía elegirá concejales en 6 departamentos, 4 del PJ.

Este sábado habrá un Congreso donde se convalidarán los candidatos a ediles que ya eligieron los intendentes. Comienzan a perfilarse figuras para los próximos años en las comunas .

Los cuatro municipios del PJ que eligen la mitad del Concejo Deliberante en febrero son Maipú, administrado por Matías Stevanato; San Rafael, por Omar Félix, La Paz, por Fernando Ubieta y Santa Rosa, por Flor Destéfanis. Además, Luján de Cuyo, gobernado por Estaban Allasino, el intendente del PRO que está a punto de firmar una alianza electoral con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y Rivadavia, cuyo jefe comunal es Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar.

El PJ se prepara para su Congreso y esta tarde vence el período de tachas para las listas de los candidatos a concejales que validará ese órgano, por lo tanto, ya están los listados casi terminados.

A algunos intendentes se les termina el mandato en dos años, entonces ya piensan en su sucesión. Es el caso de Destéfanis, Ubieta y Stevanato. No significa que quienes vayan primero en las listas van a ser candidatos a intendentes en 2027, pero tampoco son figuras que no haya que seguir.

En el caso de Santa Rosa, va primera Magdalena Ascurra, actual secretaria de Gobierno y presidenta del PJ de Santa Rosa. Se la nombraba hace muchos meses para ocupar este lugar. Es de muchísima confianza de la intendenta. Deja atrás de esta manera el rumor de que Diego Foco, el esposo de Destéfanis sea candidato.

Maipú se la jugó por una persona que se destaca mucho en la comuna. Va primero en el listado. Es decir que va a hacer campaña fuerte junto al jefe comunal. Es joven y es el director de Promoción Deportiva de la Municipalidad. Se llama Emiliano Sallei. Fue premiado con un reconocimiento especial en la gala de los prestigiosos Premios Olimpia por su “Promoción y apoyo al deporte” durante la gestión de Stevanato y compartió la gala con Franco Colapinto, el argentino furor en la Fórmula 1. Tiene mucha llegada en las redes sociales.

Ubieta, en La Paz eligió a Beto Rozas, su mano derecha, un hombre de muchísima confianza. Por lo tanto, es posible que sea el presidente del Concejo Deliberante.

San Rafael, en tanto, tiene que jugar otro partido, no sólo elige concejales sino además a 24 convencionales municipales que son quienes van a tener que redactar la carta orgánica del municipio. Como primer candidato a concejal, Omar Félix puso a quien armó el proyecto de esta nuevo texto que regirá muchos temas del departamento. Se trata de Francisco Perdigues, actual director de auditoría, impulsor del proceso para destrabar la obra del gasoducto e impulsor del proyecto de autonomía.

En Luján y en Rivadavia, donde no son gobierno los peronistas, los intendentes impulsan a Germán Kemnling y a Pamela Ochoa, dos jóvenes abogados, que representan renovación.

La comuna de Luján ,¿complicada para el peronismo?

Allasino hará alianzas con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, algo que se repetirá en todas las comunas, pero en su departamento puede garantizarse un triunfo seguro y holgado. Sin embargo al peronismo no le asusta, cree que de esta manera, la elección se polarizará más, lo que puede favorecerlo.

En el caso de los departamentos que gobierna, los intendentes no tendrán vacaciones: se pondrán la campaña al hombro todo el verano para garantizarse ganar y cómodo: la estrategia será una elección bien local, como buscaron con la idea de que sus comicios no sean junto a los provinciales y nacionales.

Lejos de los grandes actos, los jefes comunales se apoyarán en el contacto directo con los vecinos, la presencia permanente en los barrios y la exhibición de gestión como principal carta de presentación. Obras públicas, programas sociales, políticas de cercanía y respuestas concretas a demandas locales se convertirán en el eje del mensaje.

En el peronismo reconocen que el desafío es doble: movilizar a su electorado tradicional y evitar la dispersión del voto en un contexto de desencanto generalizado con la política. Por eso, los intendentes no solo participarán de actividades partidarias, sino que también coordinan agendas, reforzarán la fiscalización y ordenarán la militancia en cada distrito.