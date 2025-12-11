Cómo afecta la votación por San Jorge al armado de listas del peronismo

Algunos sectores de la militancia del peronismo llaman "traidores" a los senadores que votaron a favor del proyecto minero San Jorge . Sin embargo, los intendentes despejan cualquier influencia de esa situación en el armado de listas para las elecciones municipales cuya presentación de alianzas cierra el 24: no afectará absolutamente en nada.

Intendentes cuyos senadores votaron en contra, defienden a los senadores que votaron a favor del proyecto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino que se hará en Uspallata. ¿La razón? Que el peronismo en sus bases está a favor del desarrollo minero. ¿Por qué votaron en contra quienes responden a jefes comunales? Porque no creen en los controles que garantizará el Gobierno de Mendoza.

Dicho esto, los intendentes ya preparan, aunque falta, poco, 13 días pero en política es una eternidad, el armado de listados de candidatos a concejales para las elecciones del 22 de febrero del año que viene que cierra en Nochebuena la presentación de alianzas en la Justicia electoral y el 3 de enero la oficialización de candidatos. Elegirán la mitad de los Concejos Deliberantes cuatro municipios del PJ: San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa y dos de que no lo son Luján de Cuyo y Rivadavia.

En sus comunas, el Congreso peronista que se hizo hace 15 días, le dio el poder total a los intendentes para armar sus propias listas. Eso harán: pondrán a personas de su confianza y si alguno lo decide, abrirá el listado a otros sectores- como La Cámpora- pero no tienen obligación de hacerlo.

El proyecto San Jorge consiguió el aval del Senado por 29 votos afirmativos contra 6 negativos y una abstención. La propuesta fue respaldada por los senadores oficialistas y casi la totalidad del interbloque de La Unión Mendocina. Además se sumó el apoyo de cinco votos peronistas.

A partir del antecedente del voto negativo por parte de todo el bloque peronista en la Cámara de Diputados, había expectativa de que el PJ repitiera su voto. Sin embargo, los senadores Adriana Cano, Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache y Alejandra Barro decidieron cambiar su postura y votar a favor de la ratificación de la DIA, tras anunciar que recibieron documentación respaldatoria del Departamento General de Irrigación.

El resto de la bancada votó en contra y quienes más se han manifestado contra el proyecto son los legisladores de La Cámpora.

Qué dijo el Congreso peronista sobre el armado de listas para las elecciones

Hay cuatro comunas del peronismo que eligen concejales el 22 de febrero de 2026 porque decidieron no anticipar las elecciones para el mismo día que las legislativas nacionales y provinciales, es decir adelantarlas para el 26 de octubre pasado.

Se trata de Maipú, que gobierna Matías Stevanato; San Rafael, administrada por Omar Félix; Santa Rosa dirigida por Flor Destéfanis y La Paz por Fernando Ubieta. El sábado 29 de septiembre un Congreso peronista los habilitó a armar sus propias listas que serán convalidadas por el mismo órgano partidario y no habrá internas.

El motivo principal que adujeron desde la conducción partidaria es que la oficialización de candidatos es el 3 de enero y no hay tiempo para armar una interna partidaria antes de esa fecha. La Cámpora está en contra de esa determinación, porque consideran que no abren el juego.

En las dos comunas que no son peronistas y tienen elecciones, que son Rivadavia y Luján de Cuyo, habrá espacio para el armado en conjunto.