Qué dice el informe de Irrigación que destrabó los votos del peronismo para San Jorge

La Legislatura de Mendoza ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino , convirtiéndose en el primer emprendimiento de explotación minera metalífera con aval legislativo en las últimas dos décadas. La iniciativa fue aprobada por una contundente mayoría del Senado provincial y con respaldo de gran parte de la oposición. La mayoría de los integrantes del bloque del Partido Justicialista (PJ) acompañó en la votación y ese cambio de postura fue motivado por un documento del Departamento General de Irrigación con información técnica vinculada al proyecto minero San Jorge .

El proyecto San Jorge obtuvo el visto bueno del Senado por 29 votos afirmativos contra 6 negativos y una abstención. La propuesta fue respaldada por los senadores oficialistas y casi la totalidad del interbloque de La Unión Mendocina. Además se sumó el apoyo de cinco votos peronistas.

A partir del antecedente del voto negativo por parte de todo el bloque peronista en la Cámara de Diputados , todo daba a entender que el bloque opositor se expresaría de la misma forma este martes en la sesión de la Cámara Alta. Sin embargo, los senadores Adriana Cano, Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache y Alejandra Barro decidieron cambiar su postura y votar a favor de la ratificación de la DIA.

Durante el debate legislativo, los legisladores destacaron que habían pedido documentación respaldatoria sobre algunas dudas que tenían respecto a la participación de organismos en la DIA y que en la previa de la sesión Irrigación respondió este requerimiento.

En la previa de la sesión se incluyó al expediente un informe firmado por el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, con explicaciones respecto a PSJ Cobre Mendocino, lo que terminó destrabando el respaldo de la mayoría del peronismo al proyecto.

Qué dice el informe de Irrigación

El informe que cambió la postura de algunos senadores peronistas lleva la firma del superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, y destaca el accionar del organismo respecto al proyecto de explotación minera que se desarrollará en Uspallata y el uso del recurso hídrico previsto.

Vale resaltar que las empresas Zonda Metals GmBH (Suiza) y Grupo Alberdi (Argentina), que están a cargo del emprendimiento minero, establecieron en la DIA que el agua se tomará del arroyo El Tigre, que atraviesa el área lindante al yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, en el departamento de Las Heras.

La minera precisó que durante la etapa de construcción de la mina se tomarán 6 litros por segundo. En la etapa de operación, se tomarán 141 litros de agua por segundo del cauce del arroyo. Mientras que en la etapa de cierre la extracción promedio será de 1,8 litros por segundo.

sergio marinelli irrigacion (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Irrigación destaca en primer lugar que el proyecto ha sido analizado en una etapa de prefactibilidad. Advierte que en la DIA que llegó a la Legislatura fueron consideradas las instrucciones e informes que la legislación exige para las etapas del proyecto y que son de cumplimiento obligatorio por parte del proponente.

“En tal sentido la DIA establece que la empresa deberá cumplir con las obligaciones y requerimientos establecidos en el Dictamen Sectorial del Departamento General de Irrigación (DGI)”, expresa el documento.

Irrigación hace hincapié en que ha solicitado a la empresa que profundice diversos estudios, que dan forma a la evaluación hídrica integral, los que deberán ser desarrollados, presentados y validados en instancias técnicas posteriores y como medida complementaria a las exigencias.

“Con el objetivo de extremar las acciones preventivas tendientes a evitar efectos no deseados se ha entendido también conveniente exigir estudios a desarrollar durante el proyecto, como complemento a las acciones precautorias exigidas”, remarcan.

En tanto, desde el organismo contestaron la solicitud de los senadores remarcando que existen inquietudes que refieren a información técnica que “debe ser generada por el proponente en etapas posteriores, y que, por lo tanto, constituye un requerimiento vigente e incorporado por pedido de este organismo sectorial en la DIA y de cumplimiento obligatorio para avanzar en futuras etapas del proyecto”.

Señala también que el dictamen sectorial emitido por Irrigación no implicó una habilitación propiamente dicha, ya que esa facultad es de la autoridad ambiental minera, es decir de las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía.

Las exigencias de Irrigación a San Jorge

Proyecto San Jorge

Por otro lado, expresan algunas de las exigencias que el organismo ha planteado al proponente, las cuales serán auditadas y evaluadas durante las instancias técnicas correspondientes. Esos requisitos son los siguientes:

Protocolo de validación del caudal que será aplicable durante el funcionamiento del proyecto, con monitoreos regulares y posibilidad de revisión adaptativa del umbral establecido en función de los impactos observados.

Sistema/metodología de aforos que utilizará en A° El Tigre actualizando el registro histórico de caudales aforados y un Plan de Manejo de cauces que informe las posibles interferencias con el arroyo mencionado.

Actualización de los monitoreos realizados de los cuerpos hídricos, tanto de pozos de monitoreo como de puntos superficiales con evaluación de toda otra información que guarde relación con aspectos cuali y cuantitativos del recurso hídrico, interferencia o modificación de cauces naturales, entre otros. Incorporar puntos de muestreo de aguas subterráneas y superficiales de manera que abarquen la zona entre SEVs 4 y el Barreal del Centro.

Instalación obligatoria de caudalímetros homologados, con mantenimiento certificado y control cruzado con inspecciones de campo por parte de DGI, e incorporar sensores de alerta ante eventos de turbidez o aumento de caudal repentino.

Balance Hídrico unificado con datos validados y representativos, respaldando estos datos con modelos hidrogeoclimáticos que incluya los estudios de base del acuífero Yalguaraz, con énfasis en los cambios que ocurren en la ciénaga en las distintas épocas del año y en concordancia con los ciclos hidrológicos y datos relevados de pozos testigos, a fin de establecer las áreas de influencia superficial y subsuperficial. Deberá diseñar una red de monitoreo específica para la Ciénaga de Yalguaraz.

Cronograma del plan de monitoreo de caudales y porcentaje de consumo del A° El Tigre el que será evaluado, el que será monitoreado, a fin de garantizar su efectivo cumplimiento tanto por parte del DGI como de la AAM.

Finalmente, el informe de Irrigación destaca que en el marco de la evaluación de la Manifestación Específica del Recurso Hídrico (MERH), realizará el análisis correspondiente de estos puntos conforme a la normativa vigente.

Este es el informe que envió Irrigación al Senado