Nuevos allanamientos en el caso Sur Finanzas: la Justicia investiga más oficinas y cajas de seguridad

La Justicia Federal intensificó este miércoles la investigación sobre Sur Finanzas con nueve allanamientos simultáneos en oficinas de la casa de cambio y otros domicilios vinculados . El juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso además la apertura de cajas de seguridad de la empresa en distintas entidades bancarias.

Los procedimientos se produjeron apenas 24 horas después de que la Policía Federal Argentina ejecutara 33 allanamientos en las sedes de 17 clubes de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga. El objetivo central de las medidas consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera dirigida por Ariel Vallejo, empresario cercano a Claudio Chiqui Tapia .

La fiscal Cecilia Incardona impulsa una causa por presunta maniobra de lavado de dinero que comenzó con sospechas alrededor de la transferencia de un jugador de Banfield a un club de México. Sin embargo, la pesquisa se expandió hacia todas las instituciones que mantuvieron vínculos comerciales con Sur Finanzas.

La hipótesis central plantea que la empresa funcionó como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que atravesaban dificultades económicas . El esquema investigado se habría basado en el otorgamiento de préstamos por montos abultados en los papeles, aunque las entidades habrían recibido cifras mucho menores en los hechos. Esa diferencia regresaba a la financiera y posteriormente se distribuía entre distintos actores, de acuerdo a las sospechas que impulsan la investigación.

Durante la jornada del martes, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos en estadios y sedes sociales. Entre los involucrados aparecieron instituciones de peso como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central, además de equipos del ascenso como Excursionistas, Temperley, Morón y Platense. La fiscal Incardona pidió imputar a todos los clubes allanados.

¿Cuál es el conflicto judicial en el caso?

Mientras avanza la investigación en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, donde interviene Armella, existe una disputa de competencias con el Juzgado Federal N.º 1 del mismo partido judicial. Este último recibió por sorteo la denuncia del ARCA que reveló que en las billeteras virtuales de Sur Finanzas se habrían operado $818.000 millones con personas sin capacidad económica real.

El juez Federico Villena, a cargo de ese expediente, denunció a la fiscal Incardona y la acusó de fórum shopping, al considerar que intentó forzar la unificación de ambos casos. Para la fiscal, cuando la investigación preliminar originada en la denuncia de ARCA ingresó al sistema informático judicial, no se cargó la información sobre la causa previa, por lo que el sorteo no tuvo en cuenta la conexidad que —según su criterio— ya existía.

En un escrito presentado el 28 de noviembre, Incardona pidió enviar la causa central al juzgado de Armella "en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso", y para evitar que la investigación se vea "seriamente afectada" por la dispersión de las líneas de pesquisa. La discusión quedó ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata, que debe resolver cómo avanzará la investigación.

¿Qué relación tiene la AFA con Sur Finanzas?

Un punto central a esclarecer es si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso. Desde el entorno de "Chiqui" Tapia lo niegan, y aseguran que el vínculo es comercial, como con cualquier otra empresa.

El financista Ariel Vallejo se presentó la semana pasada en los tribunales federales de Lomas de Zamora para entregarle su celular y el de su madre —también investigada— al juez Armella y que sean sometidos a un peritaje.