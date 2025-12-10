Javier Milei suspendió sus bilaterales, no quiso esperar más y no logró la buscada foto con María Corina Machado

El objetivo primordial del mandatario argentino era encontrarse con la referente opositora al régimen de Nicolás Maduro . En la comitiva presidencial confirmaron el viaje del libertario una vez que el entorno de la dirigente ratificara que concurrirá a Oslo. Finalmente, Corina Machado no pudo asistir a la ceremonia, aunque llegaría en las próximas horas, según consignó su hija, en medio de una tormentosa salida de Venezuela, donde es perseguida por el Gobierno desde el 2024.

Pese a que al jefe de Estado le indicaron que ese encuentro podría concretarse por la noche o madrugada de Europa, Milei decidió no esperar más y volver al país, en medio de un viaje donde tuvo un rol de espectador. De hecho, el presidente suspendió sus dos reuniones bilaterales informadas oficialmente. Tenía previsto encontrarse con su Majestad el Rey Harald V y el primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre , pero no se realizaron. "Hubo problemas de agenda y no se hicieron. El presidente decidió volver al país, no quiso esperar", señalaron a MDZ desde su círculo íntimo.

" Ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado a Oslo, la comitiva argentina decidió dejar ese espacio protagónico para ella ", agregaron los voceros del Ejecutivo.

El mandatario, quien arribó a la ceremonia junto a Karina Milei , se saludó en el evento con el exiliado dirigente de Venezuela, Edmundo González Urrutia , y se mostró junto a su par de Panamá, José Mulino , de Ecuador, Daniel Noboa , y de Paraguay, Santiago Peña .

Milei llegará cerca de las 7 de la mañana de este jueves y fuentes oficiales precisan que su primera medida será firmar el temario de sesiones extraordinarias, resultando, para la Casa Rosada, un paso administrativo "crucial" para avanzar con el debate parlamentario.

La postura del Gobierno en el inminente ataque de Estados Unidos contra Venezuela

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue consultado sobre el posible e inminente ataque militar de Estados Unidos en Venezuela en lo que podría significar el derrocamiento de Maduro. Al respecto, se mostró cauto por la detención hace un año del gendarme argentino Nahuel Gallo: "Nosotros, en general, más allá de haber sentado posición en que claramente Maduro es un dictador y un dictador de la peor calaña, habrán notado que desde el episodio de Nahuel Gallo, hemos sido muy cuidadosos en las declaraciones y en las descripciones de los hechos porque precisamente hay riesgos adicionales más que el que uno pueda dar una opinión -que, por supuesto, tenemos una posición tomada -, pero por temas de seguridad preferimos muchas veces -como es este caso - de no tener todos los elementos o de considerar que hay un riesgo en la seguridad de Nahuel Gallo, no importa, cualquier otro argentino, allí en Venezuela, evitar dar una opinión".

"Así que les pido que nos respeten en eso para no complicar el trabajo que se está haciendo desde la Argentina para que Nahuel Gallo, por supuesto, vuelva, regrese sano y con vida", añadió el funcionario.

No obstante, la posición fuera del micrófono del gobierno de Milei es clara: "El régimen de Maduro se tiene que terminar y nosotros apoyamos la incursión militar que encabeza Donald Trump".