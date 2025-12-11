Javier Milei le autorizó siete mini endeudamientos a Axel Kicillof desde que asumió en 2023

El Gobierno de Javier Milei , con su presidente a la cabeza, eligió a Axel Kicillof como el nuevo rival directo con el que extremará las diferencias y lo querrá exponer como un "comunista" que "vive gastando la plata del Estado" que pagan los bonaerenses.

Por ese motivo este miércoles su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que la gestión libertaria no le aprobará ninguna emisión de deuda a la administración bonaerense porque incumpliría con las pautas de déficit 0 establecidas en la futura Ley de Presupuesto que se tratará en el Congreso de la Nación.

La necesidad de rivalizar con un gobernador que también es corroído políticamente por sus propios aliados internos le sirve al mileísmo para encontrar un nuevo "cuco" ya que la prisión y actual juicio por la causa de los cuadernos que la tiene a Cristina Fernández de Kirchner sentada frente a una camarita dos días por semana la aleja de volver a ser una riesgosa rival.

Por eso la decisión de impedirle un endeudamiento adicional al que ya maneja Axel Kicillof por parte del Gobierno nacional es solamente un relato. Durante este año, Luis Caputo le autorizó seis emisiones de deuda más una en 2024 por un total de US$637 millones de dólares.

El gobernador bonaerense es economista. Y no es de quemar dinero. Sí tiene un pensamiento muy kirchnerista de generar una respuesta estatal ante cada necesidad y hasta se ha excedido en el pasado reciente con políticas de genero, estudiantiles y contrataciones por el covid que luego no fueron revisadas. Sin embargo, este año el porcentual destinado al rubro personal es uno de los más bajos desde la época de Eduardo Duhalde.

Del endeudamiento autorizado de casi US$1.800 millones de dólares en diciembre de 2023 por la Legislatura bonaerense, cuando aún no se había desatado la guerra frontal con La Cámpora, el Gobierno nacional ya le aprobó casi la mitad y hay una nueva partida que ya está aprobada por el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, con la anuencia del ministro Caputo, de casi US$1.000 millones.

Más allá de estas cuestiones, a Axel Kicillof le cuesta generar confianza. A veces se siente un incomprendido o que es acosado por una dirigencia dispuesta a hacerle el mal. No distingue quienes pretenden ayudarlo con algún deseo de contraprestación posterior, al estilo Sergio Massa, o directamente conspiran y buscan anuentes con necesidades políticas y económicas como suele suceder en una legislatura colmada por diputados y senadores cuyos partidos están en una visible descomposición.

Facundo Tignanelli Facundo Tignanelli, el referente más cercano a Máximo Kirchner en la Legislatura bonaerense.

En los pasillos de la Cámara de Diputados, casi en la puerta del nuevo despacho de Alejandro Dichiara, se escuchaba el sigiloso relato de Facundo Tignanelli sobre lo que presume que será el futuro inmediato del gobernador. Él sostiene que el mileísmo negociará con el sector que él representa y que conduce Cristina Fernández de Kirchner por el tema de la integración de la Corte Suprema y que además no tiene ganas ni deseos de ayudar al gobernador bonaerense. No lo dijo, pero parece que desearían lo mismo sobre el futuro de la gestión provincial.

Pero lo del camporismo en contra de Axel Kicillof no puede ser ya una novedad. Alberto Fernández y Daniel Scioli, en sus respectivas gestiones, tuvieron las mismas dificultades para consolidar un proyecto sin que pasara por el escáner kirchnerista. Lo que sí tendría que revisar de manera urgente el gobernador es su relación con los intendentes, inclusive con los del Movimiento Derecho al Futuro.

Es que si efectivamente sucede lo que dice el jefe de la bancada de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, los jefes comunales solo podrán cobrar de la plata que tiene para administrar la Legislatura a través de la bicameral aprobada, que manejará la friolera de casi $110.000 millones de pesos. El resto está atado a que Milei le de la autorización a Kicillof para seguir endeudándose.