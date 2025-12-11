Javier Milei negocia con el Reino Unido el levantamiento del embargo de armas impuesto tras la guerra de Malvinas. 

Javier Milei está en negociaciones con el Reino Unido para levantar el embargo de armas que rige desde la posguerra de Malvinas y que impide comprar equipamiento militar con componentes británicos. La iniciativa busca permitir que el país pueda acceder a tecnología de defensa de última generación, según confirmaron fuentes oficiales.

El presidente Javier Milei aseguró que las conversaciones ya comenzaron con el objetivo de revisar las restricciones que frenaron durante décadas la modernización de las Fuerzas Armadas. “No hay potencias mundiales sin poder militar. No hay país que cuente en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, afirmó el mandatario.

El veto del Reino Unido, vigente desde los años ochenta, impide exportar cualquier arma con piezas británicas si eso “mejora” la capacidad militar argentina. En la práctica, se trata de un bloqueo casi total a la compra de armamento occidental, por lo que Buenos Aires y Washington impulsan una revisión del esquema.

Es en este contexto que The Telegraph reveló que Milei confirmó que las negociaciones para flexibilizar el embargo están en marcha. Consultado sobre si comenzaron los diálogos para relajar el veto británico, el Presidente respondió: “Absolutamente”.

Desde Downing Street negaron que existan conversaciones “específicas” sobre el veto, aunque admitieron que hay discusiones bilaterales de defensa que continuarán el próximo año. La relación entre Londres y Buenos Aires atraviesa un período de distensión desde que Milei llegó al poder en 2023.

El diario británico también adelantó que Milei se convertirá en 2026 en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde 1998. El mandatario planea viajar en abril o mayo y se mostró dispuesto a reunirse con Keir Starmer y con líderes opositores como Nigel Farage.

Malvinas y una estrategia diplomática

Pese al acercamiento en materia de defensa, Milei reiteró que la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas seguirá por la vía diplomática. “La solución debe buscarse de manera pacífica y diplomática. La mejor forma de mostrar nuestra voluntad es tener una relación comercial adulta”, sostuvo el Presidente.

El Gobierno argentino delegó en el Ministerio de Defensa la negociación sobre qué componentes y restricciones deberían levantarse. “Haré lo que sea necesario para mejorar el comercio, considerando los riesgos geopolíticos”, afirmó Milei.

El rol de Estados Unidos y el nuevo escenario militar

La política oficial del Reino Unido establece que deben rechazarse licencias de exportación de bienes que refuercen la capacidad militar argentina. Sin embargo, la relación bilateral viene mejorando y Estados Unidos ha comenzado a actuar como mediador en las conversaciones de defensa.

Analistas señalan que Donald Trump —a quien Milei considera un “amigo”— ve a Argentina como un actor clave frente a China y Rusia en el Atlántico Sur. El sábado, el país recibió cazas F-16 provenientes de Dinamarca bajo un acuerdo autorizado por Washington, aunque muchas otras compras siguen bloqueadas por componentes británicos.