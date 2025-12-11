Reforma laboral: el Gobierno cedió la cuota sindical para garantizar los votos y Javier Milei firmó el proyecto

Recién llegado a Buenos Aires tras su gira relámpago por Noruega, el presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso. La rúbrica llegó tras negociaciones que se estiraron hasta último momento con la CGT para eliminar el artículo que comprometía los aportes solidarios, una de las fuentes de financiamiento más importantes de los gremios.

El Gobierno dio a conocer la noticia a través de un video musicalizado con Back In Business (De vuelta en el negocio) AC/DC, donde se lo ve a Milei en una oficina de Aeroparque junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmar el texto del proyecto que será enviado al Senado para tratarse en las sesiones extraordinarias. "Por más crecimiento, más prosperidad, más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente. Viva la libertad carajo", remató el mandatario.

El mensaje fue seguido de una publicación de Adorni en sus redes, donde el ministro coordinador afirmó que la iniciativa representa "la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral".

El proyecto de modernización laboral, como lo llama el Ejecutivo, será uno de los temas centrales que se discutirán entre el 10 y el 30 de diciembre junto con el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.

Para enviar las iniciativas al Parlamento, el Gobierno necesitaba la firma del presidente, que partió desde Oslo apenas terminó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, con quien no coincidió por problemas de agenda.

Sin embargo, ese no era el único motivo que demoraba el ingreso de los proyectos. De todo ese listado de iniciativas, solo el texto laboral siguió abierto a cambios hasta último momento. De hecho, la redacción se terminó de elaborar con el presidente fuera del país, producto de las negociaciones con la CGT y las diferencias internas en el Gobierno.

El foco del debate giró en torno a la inclusión o eliminación de un artículo destinado a limitar las cuotas solidarias. Estas son aportes pactados entre los gremios y los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo que se descuentan automáticamente del recibo de sueldo de los trabajadores, estén o no afiliados al gremio, con el argumento de que estos también se benefician del convenio, el cierre de paritarias y las negociaciones por condiciones laborales que lideran los sindicatos.

La puja por las cuotas solidarias

En el Gobierno, un sector liderado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pujaba por incluir una cláusula para que ese pago pase a estar condicionado a un consentimiento explícito por parte de los empleados, algo que ya había sido incluido en el capítulo laboral del DNU 70/23 que fue impugnado en la Justicia por la CGT.

La medida representaba una amenaza a una de las principales fuentes de financiamiento de los gremios, motivo por el cual otra ala de la Casa Rosada que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo 'Lule' Menem, insistieron con ceder en ese punto para garantizar una aprobación sin resistencia del proyecto en el Congreso.

Sin embargo, en un tirón de orejas a la CGT, el texto final incluyó un artículo que modifica la obligatoriedad de las empresas a retener las cuotas de afiliación de los trabajadores para transferirlas al sindicato con personería gremial, "siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes".

La discusión que se viene

Ahora, el proyecto ingresará al Senado, donde deberá ser discutido por la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta antes de pasar al recinto para su votación. El cuerpo aún no fue conformado tras el recambio legislativo, pero trascendió que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, buscará presidirla para hacerse cargo del debate.

Tan es así, que la exministra de Seguridad pidió explícitamente que el proyecto ingrese por el Senado para que el tratamiento inicial quede bajo su ala. En el mientras tanto, continúan las conversaciones con los bloques aliados y los gobernadores, cuyos votos serán clave para la aprobación de esta iniciativa y otras igual de fundamentales para el Ejecutivo como el Presupuesto 2026.

"El presidente Javier Milei se hace eco del reclamo de millones de trabajadores excluidos del sistema por culpa de la legislación vigente, y exhorta al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del pais y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos", manifestó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.

El texto completo de la reforma laboral

El texto final de la reforma laboral

Noticia en desarrollo.