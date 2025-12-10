Reforma Laboral: en medio de la disputa con la CGT, Manuel Adorni confirmó que no tocarán las cajas sindicales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , lanzó un guiño en medio de la discusión por la reforma laboral , que rechaza el la CGT y el gremialismo: no modificarán las cajas sindicales, una de las principales formas de recaudación.

"Con respecto a las cajas sindicales, a priori entendemos que las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley, por lo que en un principio no habría modificaciones", señaló Adorni esta mañana en conferencia de prensa.

El Gobierno nacional quiere avanzar con la reforma laboral de forma exprés en el Senado. En eso trabaja Patricia Bullrich , flamante jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, aún no tienen los votos garantizados.

El sindicalismo es uno de los sectores que más se resisten a la reforma que el oficialismo quiere imponer. En ese contexto, Adorni lanzó un guiño a este sector y aseguró que no tocarán sus cajas de recaudación.

Igualmente, Adorni recordó que ya mandaron "un proyecto por las cajas previsionales". "Ese proyecto pasa a discusión legislativa, puede tener modificaciones. Después lo someteremos a debate", agregó.

"Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no va a haber modificaciones", ratificó el funcionario oficial.

En el mismo sentido, Adorni le quitó peso a las diferencias planteadas por el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, uno de los pocos sindicalistas que participó del Consejo de Mayo (donde se redactó la reforma laboral), pero expresó sus diferencias con la iniciativa.

Adorni explicó que la ausencia del gremialista en la presentación del proyecto se debió "simplemente con un tema de vuelos y de tiempos".