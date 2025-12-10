Patricia Bullrich avanza con la reforma laboral y corre a Victoria Villarruel por las comisiones clave

No fue necesario que el proyecto de Reforma Laboral ingresara al Congreso de la Nación para que acapare gran parte de las conversaciones dentro del Palacio Legislativo (en lo formal, sí será necesario que ingrese por mesa de entrada). La flamante jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich hundió el pie en el acelerador para empezar a definir el tratamiento del proyecto y darle media sanción antes de fin de año .

Para eso, apuró a la vicepresidenta Victoria Villarruel con el armado de las comisiones. Este miércoles, la vice mandó a cada uno de los bloques una nota para que indiquen qué senadores irán a cada una de las comisiones que se armarán en el primer tramo. Estas serán las necesarias para tratar los proyectos que impulsa el Gobierno en este período extraordinario: Presupuesto y Hacienda, y Legislación del Trabajo.

En las dos estará Patricia Bullrich como integrante, lo que ya muestra una híper protagonismo de la exministra de Seguridad dentro del Congreso. En la de Legislación del Trabajo será presidenta pero sólo para darle celeridad al tratamiento de la reforma laboral. "Necesitamos alguien que empuje y apure la firma del dictamen en este primer momento", señaló una fuente de La Libertad Avanza.

El objetivo del oficialismo es que la media sanción salga antes de fin de año. El método no será nada innovador, es el que utilizan todos los oficialismo cuando los votos en la urna los respaldan: tratamiento exprés. Bullrich quiere tratar el tema en una sola jornada en la comisión y pasar a la firma del dictamen, ya que en el Senado el reglamento impone el plazo de siete días entre el despacho y el tratamiento en el recinto.

Para llegar con éxito es necesario tener los acuerdos casi cerrados antes de empezar el tratamiento. Bullrich entiende que no puede ir a firmar un dictamen de una ley tan importante para el Gobierno si los votos en el recinto no están asegurados. En parte, por eso se explica la demora en el ingreso del proyecto, más allá de que algunos oficialistas sostengan que eso no ocurre aún porque el presidente está de viaje en Noruega. Un estupidez si se tiene en cuenta que hace más de diez años el Congreso acepta la firma digital.

Mientras tanto, la exministra acelera su agenda de reuniones. Ya tuvo tres encuentro como jefa de bloque con sus compañeros de La Libertad Avanza. Muchos de ellos sorprendidos por el ritmo que le impone a este tema. Además, se reunió con distintos senadores de la UCR, del PRO y de los bloques provinciales. En estos días, ya empieza a tejer lazos con el peronismo, que esta tarde recibe a la CGT, para conversar de una ley de la que muy poco pueden hacer para detener.

Los votos que irá a buscar el oficialismo

La pecera para ir es mucho más grande para La Libertad Avanza de lo que fue en los dos años previos. El proyecto final que hizo público el Consejo de Mayo tiene algunas modificaciones del borrador que la propia Bullrich filtró la semana pasada entre legisladores y periodistas. Esta semana mientras busca los votos en cada despacho se encarga de explicar las diferencias.

Para el quórum el Gobierno necesita 37 senadores presentes, sentados en sus bancas. Cuenta con 17 de La Libertad Avanza y cuatro del PRO, que en la Cámara alta será un bloque anexo al oficialismo. A estos, Bullrich espera sumar a los 10 del bloque UCR, que dentro del propio partido centenario tiene a alfiles como Alfredo Cornejo y Carolina Losada que trabajan para que se apruebe la reforma. En esa lista también deben sumarse los monobloques de Luis Juez y y Francisco Paoltroni. Y así llegan a 33.

Mayans

Faltarían cuatro para destrabar esa sesión triunfal que imagina Bullrich antes de fin de año. Allí es donde la exministra de Seguridad debe levantar el teléfono para conversar con Diego Santilli, que en paralelo lleva la conversación por el Presupuesto 2026 con los gobernadores. Allí deben mirarse con atención los movimientos de los dos diputados por Santa Cruz que responden al gobernador Vidal, o a los dos misioneros del siempre oficialista Frente Renovador de la Concordia, o a la cordobesa Alejandra Vigo que es parte del oficialismo provincial, y también, ¿por qué no? a la conducta que puedan llegar a tener los peronistas Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que ambos tienen un senador que les responde en forma directa.

Sin embargo, en el oficialismo se entusiasman con "ni siquiera necesitar votos del peronismo". "Si las cosas marchan como las estamos planificando, vamos a estar bien con los que somos", adelantó una fuente parlamentaria del oficialismo.