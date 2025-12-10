La CGT se reunió con el bloque K y no descartó un paro general por la reforma laboral: "Quieren quitar derechos"

La central obrera se reunió con el bloque peronista en el Senado, donde buscarán enfrentar el proyecto que impulsa la Casa Rosada. Gerardo Martínez justificó su faltazo al Consejo de Mayo al afirmar que era "cosa juzgada". Mañana hay cumbre de la cúpula sindical.

Tras el plantazo de ayer en el Consejo de Mayo, la CGT toma impulso para combatir el proyecto de reforma laboral que oficializará mañana el Gobierno, con su respectivo envío al Congreso. En señal de intensificar el conflicto, los referentes de la central obrera se reunieron este miércoles con el bloque de senadores y diputados de Unión por la Patria con la intención de evitar que prospere la iniciativa de la Casa Rosada.

En el ingreso al Senado, el referente de la cúpula gremial, Gerardo Martínez, sentó postura del sindicalismo y recordó que mañana habrá un cónclave del Consejo Directivo donde se formalizará "un plan de acción" para "resistir" estas acciones del Gobierno.

"Tenemos muy bien en claro cuáles son los derechos colectivos individuales que vamos a defender y que no vamos a permitir que se pueda aceptar dentro del proyecto. Estamos trabajando con el equipo de abogados y los dirigentes que estamos a cargo de todo este tema, y y creo que se trabajará en comisión permanente como para tratar de tener un deslizamiento, tanto de la opinión de ellos como de las opiniones propuestas nuestras", comentó el líder de la UOCRA.

Consultado si habrá un rechazo total o parcial al proyecto libertario, aclaró: "Yo supongo que va a haber debate. Es decir, por eso venimos a hablar aquí con el Senado".

Martínez justificó su ausencia en el Consejo de Mayo al afirmar que "ya estaba cosa juzgada". "Ahí había una postura ideológica muy extrema, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, sentimos y necesitamos los trabajadores, y naturalmente no podemos aceptar el planteo y el proyecto que llevaba adelante el ministro Sturzenegger porque quiere quitar derechos, quiere romper con todas las estructuras del derecho colectivo y del derecho individual", desarrolló.