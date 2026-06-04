Por un error de tipeo, corrigieron los montos de la millonaria obra en la Ruta 143

El Gobierno de Mendoza debió corregir el decreto que destinó los recursos para la millonaria obra de remodelación de la Ruta Nacional Nº 143 que conecta San Rafael con la localidad de Pareditas, en San Carlos. Por un “error de tipeo” se habían cambiado los montos asignados a las empresas constructoras por variaciones de precios y gastos generales, los que debieron ser rectificados.

A través de un nuevo decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo rectificó la norma que asignaba más de $ 62 mil millones para la reconstrucción de la Ruta 143 .

La obra estará a cargo de las empresas Black Shadow SA, Constructora Horizonte SA, José Cartellone Construcciones Civiles SA y CEOSA y la inversión total comprometida es de $62.868.145.261,94.

Sin embargo, al asignarse los recursos el Gobierno cometió un error al consignar los montos en concepto de variaciones de precios y gastos generales de obra para el Ejercicio 2026, los cuales habían sido intercambiados.

“Se produjo un error material e involuntario de tipeo en la consignación del importe asignado a las Variaciones de Precios y Gastos Generales de Obra, el cual se circunscribe a la redistribución correspondiente al Ejercicio 2026, donde los montos fueron erróneamente intercambiados, correspondiendo su rectificación”, expresaron las autoridades provinciales en el nuevo decreto.

Tras la corrección, se advirtió que el presupuesto de erogaciones del ejercicio 2026 que se destinará a la obra de la Ruta 143 será de 35.588.917.439,60 para la obra básica. Mientras que por variaciones de precios se asignarán $6.311.460.555,52, y para gastos generales de obra se prevé un gasto de $6.889.214,88. Todo eso implica un monto a invertir del Presupuesto 2026 de $ 41.907.267.210.

Qué empresas realizarán la obra

licitacion ruta 143 b Gobierno

El Gobierno provincial adjudicó los tres tramos en los que se dividió la obra a cuatro empresas.

El tramo que va de calle Rawson a la rotonda el Cristo a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas Black Shadow SA y Constructora Horizonte SA. Esta intervención tendrá un presupuesto $ 8.300.231.236,03

En tanto, el tramo de la ruta que va desde la rotonda El Cristo hasta el Río Seco de Las Peñas fue asignado a la empresa José Cartellone Construcciones CIviles SA por una suma de $ 22.285.984.878.

Finalmente, la obra se completa con el tramo comprendido entre el Río Seco Las Peñas y la conexión con la Ruta 40 en la localidad de Pareditas, en San Carlos. Este segmento fue asignado a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) con un presupuesto de $ 21.818.137.186,77.