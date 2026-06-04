El mapa de la conectividad en Mendoza: dónde hay señal y las "zonas muertas"

Posiblemente todos los días los mendocinos vivimos o transitamos algún tipo de problema de conectividad con nuestros celulares. Que no hay señal, que se corta una llamada, que nos "alejamos" de los centros urbanos y se interrumpe la comunicación.

Desde hace tiempo la conectividad a nivel provincial y nacional es uno de los principales factores que tenemos en cuenta los ciudadanos, y la realidad de Mendoza no escapa a la realidad del país. Las inversiones -en su gran mayoría privada- se enfocan en las grandes urbes porque es más rentable -aunque hay zonas del Gran Mendoza con problemas-, pero los sectores rurales quedan con una menor conexión a las redes satelitales y en muchos sectores de la provincia incluso incomunicados por falta de señal.

Por el lado del Gobierno Provincial, ante las consultas de MDZ se limitaron a mencionar que el tema de la conectividad "es nacional" y evitaron dar algún tipo de diagnóstico. "Siempre reclamamos mejoras ante Nación, de manera periódica y recurrente", marcaron desde la gestión de Alfredo Cornejo. El área que está más cercana a ese tema es la Dirección General de Modernización, que lidera Facundo Biffi.

MDZ dialogó con Ariel Garbarz, ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones, quien señaló que Mendoza está "desigualmente conectada", al marcar que en zonas urbanas hay avances importantes en velocidad y fibra; pero que en áreas rurales, productivas, cordilleranas y de baja densidad poblacional "la conectividad sigue dependiendo de parches: antenas, enlaces inalámbricos, satélite o cobertura móvil irregular".

image Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica y especialista en telecomunicaciones.

Además, agregó datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde se establece que, en el 2º trimestre de 2025, Mendoza registraba 353.026 accesos de internet fija, con una penetración de 60,67 accesos cada 100 hogares. Si se compara con el resto del país, el dato es tan revelador como preocupante, ya que Mendoza se encuentra por debajo de la tasa nacional, que es de 81,82.

"Si bien Mendoza no está en el peor lugar del país, sí tiene una brecha importante respecto del promedio nacional", agregó Garbarz.

Los números mejoran levemente en términos de velocidad (datos móviles y descarga de internet), ya que en el mismo trimestre, Mendoza registró una velocidad media de descarga de 176,49 Mbps, por encima de muchas provincias, aunque por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, San Juan, Neuquén y San Luis.

"En la serie de datos abiertos de Enacom, Mendoza sube de 158,34 Mbps en el 4º trimestre de 2024 a 189,40 Mbps en el 3º trimestre de 2025, lo que muestra mejora urbana o comercial, pero no necesariamente conectividad universal territorial", sostuvo.

Además, sumó que el Gobierno provincial informó en julio de 2025 que ya se habían entregado 176 antenas satelitales a productores ganaderos en 9 departamentos, justamente para reducir la brecha digital y sostener arraigo/productividad. "Eso confirma que el problema existe: si hay que repartir antenas satelitales, es porque la red terrestre no alcanza", planteó.

Por otro lado, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), ha indicado que la Red Federal de Fibra Óptica funciona como red troncal nacional, con nodos para que proveedores locales, pymes y cooperativas conecten usuarios finales, a lo que Garbarz sostuvo que "ahí está el punto político: sin red troncal pública, sin proveedores locales y sin inversión territorial, la conectividad queda concentrada donde el negocio privado es rentable".

"En síntesis: fibra en las ciudades, parches satelitales en el campo y brecha digital territorial", sostuvo respecto a Mendoza.

Prioridad para urbes, pero áreas rurales desprotegidas

El especialista fue entrevistado también en MDZ Radio (FM 105.5), donde expresó que las empresas de telecomunicaciones "brindan cobertura en las zonas que les resultan más rentables" y remarcó que "ya no es un un servicio universal básico, como alguna vez fue la la telefonía".

De igual forma, señaló que "cada vez hay menos inversión", lo que termina en un servicio "más deficiente", y que esa inversión se da puntualmente en las zonas más pobladas.

De esta forma, en Mendoza conviven áreas con 5G, como el área metropolitana local, más una pequeña zona de San Rafael y Valle de Uco, y otras zonas donde, solamente se encuentra tecnología 3G, que es completamente obsoleta y donde prácticamente no hay señal o datos.

"El problema de falta de de comunicación no solo se da a la hora de hablar por teléfono, sino también para estar comunicado por WhatsApp o cualquiera de las redes sociales", amplió.

Es por esto que hay personas que viven o trabajan en zonas rurales y deciden invertir en teléfonos satelitales, o bien antenas, como la conocida Starlink.

Sobre las inversiones, mencionó que son particularmente privadas, pero que "debería haber inversión del Estado, porque hoy es un derecho humano estar comunicado, y no vamos a encontrar inversiones en zonas poco rentables".

El mapa de conectividad de Mendoza

Según datos del sitio francés nPerf (Network Performance) que mide la calidad y velocidad de conexiones, más zonas con 2G, 3G, 4G y 5G, se puede observar que Mendoza mantiene una gran concentración de la red de cobertura, inclusive con 5G (NDR: en color violeta) en el área metropolitana, con casi la Ciudad de Mendoza más zonas de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo; y en los alrededores con zonas que comparten entre 4G y 4G+.

image Mapa de conectividad en el Gran Mendoza de la empresa Claro. Fuete: nPerf

Respecto al 5G, que es la conectividad más rápida y estable que hay en el mercado, solo se agrega apenas una porción de San Rafael y de Tunuyán. En el resto, en el mejor de los casos aparece 4G+, como zonas de San Martín, Junín y Rivadavia en el Este; parte del Valle de Uco y también San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Sin embargo, a medida que uno se separa de las zonas urbanas, aparecen los problemas. En el mapa anexado (que es el de la cobertura de la empresa Claro, que es el abarca más zonas, comparado con Movistar y Personal) se aprecia que la cobertura intenta seguir las principales rutas de la provincia, pero la conectividad va debilitándose.

image Mapa de conectividad de Mendoza de la empresa Claro. Fuete: nPerf

De hecho, se aprecian zonas en color gris (sin señal) sobre todo en la zona Sur de la provincia. Pero también aparecen zonas que están pobladas pero que prácticamente no hay cobertura, o como mucho aparece la señal ya prácticamente obsoleta de 3G, como áreas pobladas en la zona Este de todos los departamentos, así como también el Valle de Uco y en el Sur de Mendoza en sus tres departamentos.

La misma situación ocurre en el piedemonte mendocino, así como también hay zonas "grises" o ni siquiera relevadas en áreas también pobladas del Gran Mendoza, como Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras.

Problemas de conectividad según los lectores de MDZ

Una encuesta de MDZ de esta semana puso en relieve los problemas que sufren quienes viven o transitan por la provincia, tanto en zonas pobladas como así también en las "profundidades" de Mendoza.

Según la encuesta, casi 8 de cada 10 mendocinos dijo que sufre problemas de conectividad diaria, y en las principales dificultades, figuran la navegación en internet, como así también las llamadas que se cortan o interrumpen.

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De acuerdo a los departamentos del Gran Mendoza con mayores problemas de conectividad, los más elegidos fueron Luján de Cuyo, Guaymallén y Ciudad.

De hecho, varios lectores y oyentes de MDZ Radio (FM 105.5) hicieron referencia también a zonas céntricas y pobladas donde hay problemas de señal que persisten en el día a día, inclusive en lugares donde debería existir 5G.

Uno de ellos es en la zona de Aráoz y Acceso Sur -Luján de Cuyo- donde, por ejemplo, en un conocido strip center resolvieron contratar Starlink -cuya contraseña está liberada-, debido a que la gran mayoría de los clientes tiene solamente 3G en esa área. También se reportan muchos problemas en lugares poblados, como lo es Vistalba, por dar otro ejemplo.

En Luzuriaga -Maipú- sostienen que la señal "va y viene" y también los comerciantes aseguran que "prestan" internet para recibir pagos por billeteras virtuales. La ruta 82 que va a Cacheuta tiene señal debil de conectividad, así como también en el Corredor del Oeste, en las cercanías del barrio privado Palmares. Ya en Potrerillos, e incluso camino a Vallecitos, hay compañías de telefonía celular que prácticamente no funcionan.

Estas mismas situaciones se dan en el este de Guaymallén y Maipú, así como también en Las Heras hacia el norte.