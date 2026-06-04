Tras los gritos y el fuerte cruce entre Bullrich y Milei, el Senado tratará los pliegos judiciales

La calma llegó a Balcarce 50 tras días de "aguas divididas". Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel , el Senado le dará hoy ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar el pliego de María Verónica Michelli , candidata al Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. Sin embargo, su tratamiento definitivo quedará postergado para la próxima semana.

La controversia escaló el lunes pasado cuando la senadora Patricia Bullrich le anticipó al Presidente que no acompañaría el retiro de la postulación de Michelli, poniendo a disposición su renuncia como jefa de la bancada oficialista. La postura de Bullrich fue respaldada por sectores de la oposición dialoguista, lo que forzó una negociación.

Tras el fuerte cruce, Bullrich se reunió en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y selló la paz con una foto en redes sociales: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió. La próxima semana se convocará a una nueva sesión para definir el destino del pliego.

La Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto , logró dictamen para 73 magistrados, pero el oficialismo decidió poner en consideración solo a 50 jueces federales , dejando los 23 restantes para más adelante.

El Gobierno no pudo avanzar con el retiro del pliego de la doctora Michelli.

Los pliegos que quedaron fuera del debate: con el objetivo de blindar la votación y evitar posibles fugas de apoyos por parte de los bloques dialoguistas, el oficialismo tomó la decisión política de postergar el debate de los nombramientos más polémicos. En este grupo se destacan los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuyos trámites quedaron frenados debido a las fuertes críticas por sus presuntos vínculos con la cúpula de la AFA, puntualmente con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. En la misma sintonía, la Cámara alta dejó pendiente el tratamiento de Juan Manuel Mejuto, una postulación bajo la lupa de los libertarios y de sectores de la UCR, quienes lo vinculan directamente con el kirchnerismo y con la agrupación judicial Justicia Legítima.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el fin del default de 2001

Además del plano judicial, el Senado abordará dos proyectos de fuerte impacto económico y normativo:

1. El proyecto de Federico Sturzenegger

La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviada por el Ministerio de Desregulación, introduce reformas profundas al Código Civil y Comercial. Sus ejes principales son:

Agilización del sistema de expropiaciones y desalojos .

Eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros .

Modificación de la Ley de Manejo del Fuego, suprimiendo la prohibición de cambiar el uso del suelo en zonas afectadas por incendios.

2. Acuerdo millonario con bonistas

Para cerrar de forma definitiva un capítulo judicial histórico, el Senado tratará la ratificación del acuerdo alcanzado con los bonistas que litigaron en los tribunales de Estados Unidos tras quedar fuera de los canjes de deuda. El proyecto contempla el pago de 171 millones de dólares para clausurar las últimas causas remanentes del default del año 2001.