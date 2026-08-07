Patricia Bullrich dijo que el proyecto de Propiedad Privada vino "endiablado": "Fue difícil la comunicación"

"Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni. Eso nos paró dos sesiones importantes y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley", expresó la jefa del bloque libertaria.

“Es una ley que tuvo problemas en algunos capítulos. Salió el 50% de la ley, el otro 50% no salió. Nosotros decidimos dar marcha atrás en aquellos temas que consideramos que no alcanzaban los votos. Así es la democracia”, consideró.

“Fue difícil la comunicación de este proyecto”, reconoció la exministra, siendo uno de los aspectos que más se cuestionó puertas adentro en el Ejecutivo a la hora de explicar los motivos de que se hayan quitado la reforma a la ley de tierras y el plan del manejo del fuego.

Pese a estas dificultades, Bullrich señaló que “la producción parlamentaria tiene que tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico”,

“Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”, recalcó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Bullrich dijo además que no cree que en el oficialismo “haya vencedores y vencidos”, a la vez que manifestó que el objetivo es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental que es un tema postergado en Argentina y trabajar sobre la educación”.

“Tomar una agenda que tenga que ver tenas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad”, recalcó la senadoray añadió: “No hay preocupación en el Gobierno hay ocupación”.