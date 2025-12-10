Reforma laboral: vacaciones, indemnizaciones, juicios y todos los puntos a tratar

La reforma laboral será uno de los proyectos centrales que el Gobierno busca aprobar en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación . Según el adelanto al que pudo acceder MDZ , la iniciativa apunta a modernizar el régimen de empleo a través de "reglas claras y previsibles", con medidas que van desde limitar las "ventajas" del trabajador frente a la Justicia laboral hasta estipular el cálculo de las indemnizaciones, los despidos, las actividades gremiales, entre muchos otros puntos.

El proyecto cuenta con una extensa serie de medidas principales donde el Gobierno se propone, a través de distintos mecanismos, reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa.

En un primer lugar, la nueva norma que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores del sector privado aclara que la misma no alcanzará a los trabajadores independientes y sus colaboradores y a los trabajadores de las plataformas digitales, para los cuales regirá otro régimen específico. Luego, entre sus principales puntos, sostiene:

La reforma laboral fue uno de los puntos centrales trabajados por el Consejo de Mayo.

Se dispone la creación de los “Fondos de Asistencia Laboral” destinados a favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. Entre sus principales puntos prevé:

Se habilita la posibilidad de convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando se respete un mínimo 7 días.

Banco de horas.

Se habilita a las partes a que acuerden voluntariamente un “régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo” siempre que se respeten los descansos mínimos legales (entre jornada y jornada y de descanso semanal) y se asegure la protección, el beneficio e interés del trabajador.

Licencias por enfermedad y riesgo de trabajo

Requisitos para acreditar la incapacidad. Se establece la exigencia de que los certificados médicos contengan diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Además, se prevé que éstos sean emitidos por profesionales médicos habilitados. Se regula la existencia de una junta médica para los casos de discrepancia entre los profesionales.

Se mantiene la obligación del empleador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada. Riesgos del Trabajo. El proyecto introduce cambios en el sistema de Riesgos del Trabajo para las provincias que adhieran a la Ley 27.348. La iniciativa establece la obligación de aplicar la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y fija reglas uniformes para su uso. El objetivo es que las secuelas de un accidente o enfermedad profesional se midan con los mismos criterios en todo el país, reduciendo la discrecionalidad de peritos y tribunales y dando mayor previsibilidad a las indemnizaciones.

Límites gremiales

Limitación a elecciones gremial del trabajador eventual. Se prevé que el trabajador eventual no puede ser candidato o designado en cargo gremial alguno.

Se insiste con la reforma dispuesta por el Decreto 70/23 respecto al derecho de huelga y sus limitaciones en materia de servicios esenciales o actividades de importancia transcendental. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Asociaciones Sindicales. Límite a realizar Asambleas. Se dispone el deber de la asociación sindical de contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar. Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma. Infracciones graves. Bloqueos de empresa. Se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento. Sindicatos de empresa. Se facilita el procedimiento para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa. Límite de horas. Se limita a diez (10) horas, el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal. Tutela sindical. Se regula con mayor precisión los límites a la tutela sindical.



Remuneración: negociaciones dinámicas, beneficios sociales, propinas y más

El texto define con la mayor precisión posible los conceptos que integran la remuneración a los efectos de reducir el margen de conflictividad respecto a los rubros que deben ser tenidos en cuenta para el pago de las indemnizaciones.

Beneficios sociales. Se aclara que los beneficios sociales no podrán ser considerados "salarios en especie". Se dispone expresamente que no corresponde el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social ni de contribuciones patronales o aportes del trabajador, sobre los beneficios sociales. Se define con criterio más estricto que el actual, los conceptos que componen los beneficios sociales (e.g. servicios de comedor dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos cercanos durante la jornada laboral contratados por empleador o los planes médicos integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes).

Propinas. Se aclara (en línea con las reformas ya realizadas por el gobierno) que las propias no serán consideradas como remuneración.

Se habilita a que, mediante negociación colectiva, se puedan incorporar por arriba de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales considerando para ello, tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización. Formas de pago. Se habilita el pago del salario en moneda nacional o extranjera.

Se habilita el pago del salario en moneda nacional o extranjera. Prestaciones complementarias. Se amplían y define con mayor precisión las excepciones a las prestaciones complementarias que integran la remuneración del trabajador.

Casas particulares

Período de prueba. Se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses.

Se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses. Recibo. El recibo deberá ser en forma electrónica.

El recibo deberá ser en forma electrónica. Constancia bancaria. La constancia bancaria constituirá prueba suficiente.

Ley Rappi

Se prevé un régimen específico de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que utilizan plataformas tecnológicas a los efectos de establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de los repartidores.

Convenios colectivos

Ultraactividad. Se termina esencialmente con el principio de la “ultraactividad de los convenios colectivos”. En este sentido, se establece que un convenio cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.

Además de lo anterior, la reforma prevé que, de oficio o a petición de parte, la autoridad administrativa podrá decretar la suspensión de las cláusulas normativas se hallaren vigentes sólo por ultraactividad hasta tanto la comisión paritaria concluya su cometido, cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población. Prelación de los convenios colectivos. Los convenios de ámbito mayor no pueden modificar ni disponer contenido de los convenios de ámbito menor; y un convenio de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor, anterior o posterior (actualmente, el posterior, cualquiera sea el ámbito, prevalece sobre el anterior en caso de que sea favorable para el trabajador). Esto permite la negociación de convenios por empresas o regiones.

Formación profesional y promoción al nuevo empleo

Se mantiene el principio vinculado a la promoción profesional y la formación del trabajo y se crea en el ámbito de la Secretaría de Trabajo el “Programa de Formación Laboral Básica” con el objeto de garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas. También se eliminan las referencias a las organizaciones sindicales. Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral -Nuevo Empleo-. Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un (1) año, destinado a los empleadores del sector privado con el objeto de fomentar el nuevo empleo. Sus notas principales son: Beneficios. Alícuota del dos por ciento (2%) por contribuciones patronales al SIPA, FNE y RNAF, alícuota del tres por ciento (3%) al INSSJP y alícuota del tres por ciento (3%) al Fondo de Asistencia Laboral. En todos los casos, aplicable para los cuarenta y ocho (48) primeros meses del inicio de nueva relación laboral. Condiciones para gozar de los beneficios. Que el trabajador:no haya contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; o previo al mes de alta laboral, hubiera estado desempleado en los últimos seis (6) meses; o hubiera estado inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; o su último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incremento. Que la incorporación implique un incremento neto de la nómina de trabajadores. Para ello se calcula la diferencia de trabajadores entre el promedio de los 6 meses anteriores a la vigencia de la ley y el mes devengado en que se imputa el beneficio. Impedimento. No se pueden usar los beneficios respecto de trabajadores que hayan sido declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y, luego de producido el distracto laboral, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los 12 meses desde su desvinculación. Empleadores excluidos. Los inscriptos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL); y los que incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio (sustituciones de personal).

Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un (1) año, destinado a los empleadores del sector privado con el objeto de fomentar el nuevo empleo. Sus notas principales son:

Promoción del empleo registrado

Registración. Se simplifican las disposiciones referidas a la registración y libros de los trabajadores y se dispone que no podrán exigirse requisitos de registración adicionales a los dispuestos por ARCA.

Beneficios al Empleo ya Registrado. Se establecen beneficios aplicables al stock laboral del empleo actual. A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones para el funcionamiento de obras sociales, a cargo del empleador de un 6% a cinco por ciento 5%. A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones patronales con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social INSSJ, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y Régimen de Asignaciones Familiares del 20,4% al 17,4% para los empleadores de los sectores “servicios” y “comercio” (siempre que sus ventas totales anuales superen los límites para la categorización como empresa mediana tramo); y del 18% a 15% para el resto de los empleadores del sector privado. A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se comenzara a abonar el 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Se establecen beneficios aplicables al stock laboral del empleo actual. Promoción del Empleo Registrado (PER). Se prevé la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. Se conceden condonaciones parciales de capital e intereses. Se otorga reconocimiento previsional de hasta 60 meses a trabajadores regularizados y fijan parámetros de planes de pago.



Incentivos a medianas inversiones

Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Se crea el RIMI con el objeto de incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; y favorecer la creación de empleo. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA a inversiones.

Modificaciones impositivas: IVA, Ganancias y Hacienda

Modificaciones a leyes impositivas. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se establece la exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial. Impuesto a las Ganancias. Se eliminan los 2 Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales) y se reducen alícuotas de personas jurídicas. Valuación de hacienda. Se modifican los parámetros para acompañar el ciclo de vida del ganado, postergando la valuación hacia el ejercicio en donde se termina la cría.



Reducción de la carga tributaria