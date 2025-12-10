Javier Milei participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado: cómo sigue su agenda

El presidente Javier Milei asistió este miércoles al ayuntamiento de Oslo, en Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , la principal opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La dirigente no estuvo presente y fue representada por su hija. El libertario luego se encontrará con el rey del país nórdico y el primer ministro.

Minutos antes de las 9 (hora Argentina), Milei cruzó las puertas del ayuntamiento de Oslo acompañado de su hermana Karina y saludó afectuosamente al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, compañero de fórmula de Corina Machado en las últimas elecciones donde Nicolás Maduro se proclamó reelecto pese a las múltiples denuncias de fraude.

En ese marco, el jefe de Estado argentino reconoció la oposición venezolana, un posicionamiento que comparte con su principal aliado internacional: el estadounidense Donald Trump, e incluso recibió en la Casa Rosada a González Urrutia a principios de enero.

Había expectativas de que la ceremonia posibilitara un encuentro entre Milei y Corina Machado, sin embargo eso se descartó pocas horas antes de la ceremonia, luego de que se confirmara que la líder venezolana no iba a asistir al evento. Su ausencia tuvo que ver con la situación de clandestinidad en la que vive desde agosto de 2024, cuando la dictadura venezolana intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político.

Sin embargo, si bien no llegó para la premiación, la galardonada reveló que llegará tiempo después a Oslo para participar de los homenajes.

La ausencia de María Corina Machado y su discurso en voz de su hija

En su lugar, recibió la distinción su hija Ana Corina Sosa Machado, quien leyó un sentido discurso de su madre donde esta narró los hitos fundacionales de Venezuela y su caída en un régimen autoritario.

"El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de derecho", manifestó Machado en su texto.

Después, sentenció: "Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad".

Cómo continúa la agenda de Javier Milei

Desde el público, Milei escucho junto a otros mandatarios invitados como José Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), quienes comparten con el libertario su alineamiento con Washington y su condena al régimen de Maduro.

Al concluir la ceremonia de premiación, el jefe de Estado tenía previsto encontrarse a las 11.30 con el rey Harald V y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde se abordará la relación diplomática entre ambos países. Luego, a las 16, el mandatario partirá nuevamente rumbo a la Argentina, donde aterrizará el jueves a las 9.30.

La gira de Milei en Oslo se produjo además en plena efeméride libertaria, ya que este miércoles se cumplió un nuevo aniversiario de su llegada a la Presidencia. "Muchas gracias por estos dos años", publicó el presidente en sus redes sociales junto a una foto con su hermana Karina en aquel 10 de diciembre de 2023 cuando asumió su mandato.