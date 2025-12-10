El Gobierno confirmó que no autorizará la nueva deuda de Axel Kicillof: la respuesta del gobernador

Ratificando las amenazas de la semana pasada, el Gobierno volvió a cruzar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , y reiteró este miércoles que no convalidará la nueva deuda aprobada por la Legislatura bonaerense, aunque sí habilitará los fondos destinados al refinanciamiento. En La Plata contestan que ese era el único destino de la suma que solicitó el oficialismo provincial.

"Hemos vuelto a la normalidad. La deuda pública consolidada disminuyó 50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda", remarcó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde repasó los hitos de los primeros dos años de gestión de Javier Milei.

En ese marco, Adorni volvió a cargar contra Kicillof, y sentenció: "Le recordamos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que, sin déficit, no hay nueva deuda ".

Los dichos del portavoz hacían referencia a la advertencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que la semana pasada señaló que el mandatario bonaerense estaba incumpliendo la Ley de responsabilidad fiscal que establece que " las provincias se comprometen a no tomar deuda cuando los gastos corrientes superen la inflación ". "Por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley", había afirmado tajante el funcionario el viernes pasado en diálogo con A24.

Como ocurre cada vez que una provincia o un organismo provincial decide salir a los mercados, el Ministerio de Economía de la Nación debe prestar su autorización. Por eso, los dichos de Caputo y Adorni pusieron en tela de juicio la colocación de deuda por US$ 3.685 millones que sancionó la Legislatura bonaerense para afrontar vencimientos de deudas, obras públicas y gastos corrientes.

De ese total, en el oficialismo provincial calculaban que la provincia debía afrontar vencimientos equivalentes a US$2.500 millones que caducan en 2026. En paralelo, el proyecto del oficialismo bonaerense también preveía US$150 millones para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; US$250 millones para obras de infraestructura vial de AUBASA; US$250 millones de emisión de Letras del Tesoro y una suma fija de 350 mil millones de pesos para repartirse entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, en Balcarce 50 advirtieron que el Gobierno "no va a convalidar ningún robo a los bonaerenses de bien" y dispararon: "El tipo (Kicillof) aumentó el gasto y salió a endeudarse". Sin embargo, aclararon que el Ejecutivo sí autorizará los fondos destinados a refinanciamiento de la deuda preexistente.

Axel Kicillof Axel Kicillof espera la autorización de la deuda de la provincia de Buenos Aires para refinanciar vencimientos y afrontar obras. PBA

La respuesta de Kicillof

En ese sentido, en La Plata reconocieron que ese es "un paso adelante" respecto a la postura que el Gobierno tomaba la semana pasada. "Nosotros solo vamos a rollovear. No tenemos proyectado tomar nueva deuda", sostenían desde el Ejecutivo provincial.

"El volumen de financiamiento que se pide es estrictamente asociado a los vencimientos de la provincia de Buenos Aires. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes", aclaró Axel Kicillof el martes por la noche en diálogo con C5N, y agregó: "Nosotros pedimos los vencimientos de este año, US$2.500 millones, más el remanente de este año, porque el año pasado no tuvimos Ley de Financiamiento".

A eso se suman créditos destinados al nuevo carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata, el mantenimiento de rutas y la empresa de gas provincial. "No estamos hablando de otra cosa", insistió Kicillof, que además cuestionó al Gobierno por "no tener cara". "Está todo el tiempo endeudando con el FMI, ¿de qué me vienen a hablar? Son endeudadores seriales", lanzó.

En ese sentido, desde la gobernación bonaerense sostuvieron que solo dos puntos del total de la deuda no se corresponden a refinanciamientos, y explicaron que "no hay un proyecto para pedir autorización para todo junto". "Será a medida que haya que cubrir vencimientos. El Gobierno miente porque sabe que tiene que autorizar", acusaron.

Mientras avanza esa discusión, el Gobierno continúa con las conversaciones con el resto de los gobernadores y las principales fuerzas del Congreso para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026. Para esas conversaciones, Manuel Adorni ratificó este miércoles que no piensan llamar a Axel Kicillof.