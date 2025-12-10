Cornejo criticó al kirchnerismo y acusó a dos intendentes de "financiar" las marchas antimineras

El gobernador Alfredo Cornejo celebró este miércoles la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge e intentó calmar a la ciudadanía mendocina que ha planteado dudas respecto a si la provincia está o no en condiciones de controlar la actividad minera metalífera que se instalará en los próximos años.

No obstante, en clave política, el mandatario radical aprovechó para criticar al kirchnerismo , que votó en contra tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; así como también acusó a dos intendentes mendocinos de "financiar" las marchas antimineras, con la provisión de trafics "con logos del municipio".

Luego de recorrer un predio en Godoy Cruz donde el municipio que gestiona Diego Costarelli realizará un nuevo emprendimiento de 44 viviendas, Cornejo dijo que no lo "sorprendió" el voto en contra sobre la DIA de San Jorge que ayer expusieron los senadores kirchneristas Helio Perviú y Félix González (anteriormente en Diputados había votado también en contra Valentina Morán), a diferencia de otros senadores del peronismo ligado a los intendentes que sí votaron a favor.

"No me sorprendió, el kirchnerismo atrasa en todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento económico. Ellos creen que el Estado tiene que hacer las cosas, y la verdad que es el sector privado el que tiene que invertir y arriesgarse", planteó Cornejo.

Agregó que sueña "con un Estado que se encargue bien de lo que tiene que hacer, que la educación pública sea de primer nivel y de eso se encargue el Estado, y que los chicos estén no sólo contenidos en la escuela, sino que aprendan; que en la salud pública haya un umbral mínimo de tratar de prevenir o curar las enfermedades más relevantes; y que el sector privado sea el que haga los proyectos, el que genere la riqueza".

cornejo costarelli obras apertura de calles bodega (6) Alf Ponce Mercado / MDZ

Ante esto, resumió que "el kirchnerismo es otro paradigma económico" y puso como ejemplo la privatización de Impsa: "Ellos critican la medida y yo lo reivindico. Ellos quisieran que una empresa que tiene valor estratégico esté en manos del Estado y nosotros preferimos que esté en manos de un sector privado que arriesgue, que busque contratos, etcétera, son dos paradigmas distintos que están en lucha en la Argentina".

La "desorientación" del Partido Justicialista

Acto seguido, englobó la situación con lo que transita el Partido Justicialista, al acusarlo de estar "muy desorientado en sus posiciones", sobre todo por los 5 votos positivos y 4 negativos que hubo, por ejemplo, con la DIA de San Jorge.

"Se dividen las posiciones, votan unidos a veces y eso no es positivo para ser el principal partido de oposición", planteó. Aún así, señaló que "buena parte optó por cambiar su postura de diputados a senadores y eso creo que fue positivo".

Cornejo sostuvo que el PJ con sus principales dirigentes tuvo reuniones con funcionarios de Gobierno entre la votación de Diputados y la de Senadores "y cambiaron la posición y se sacaron las dudas".

No obstante, agregó que los encuentros para resolver las dudas sobre la DIA de San Jorge "también se le había ofrecido hacerlo en Diputados, entonces creo que también tienen que mirar el timing de que la iniciativa que tiene el Ejecutivo es de ir rápido porque necesitamos hacer nuevas actividades económicas, hacer reformas que sean rápidas".

Acusación de Cornejo a dos intendentes de "financiar" marchas antimineras

Por otro lado, el Gobernador acusó a los intendentes de Rivadavia, Ricardo Mansur; y de La Paz, Fernando Ubieta, de "financiar" la marcha antiminera "con recursos estatales".

"Hay algunos intendentes que inexplicablemente financian las marchas con recursos estatales que se vieron ahí. El de Rivadavia, el de La Paz, con tráfics que tenían los logos de sus municipios, no veo por qué se meten en un tema tan polémico y creo que esas cosas no son positivas".