Reformas y controversias que marcaron los 10 años de cornejismo en Mendoza

A una década del inicio de la gestión que llevó a Alfredo Cornejo al Poder Ejecutivo provincial, con la irrupción del Frente Cambia Mendoza , el liderazgo del radicalismo mendocino ha marcado una serie de decisiones, reformas profundas y tensiones que impactaron en la política local.

Las reformas desde el 2015 han sido fuertes en prácticamente todos los ámbitos, pero algunos evidenciaron

Desde cambios estructurales en el sistema educativo y municipal hasta fuertes disputas institucionales, el “cornejismo” dejó una marca profunda en la provincia. Estos son los momentos clave.

Una de las medidas más emblemáticas y controversiales de la primera gestión de Alfredo Cornejo fue la creación del Ítem Aula , un adicional salarial vinculado al presentismo docente.

Aplicado en 2016, nació como una herramienta para mejorar la asistencia en las escuelas. Sin embargo, generó un enfrentamiento prácticamente eterno con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que desde entonces lo considera una forma de “castigo” a los trabajadores y que ha sido utilizado como bandera de lucha gremial.

Marchas, paros y cuestionamientos marcaron la relación entre el Gobierno y los gremios, y el ítem se convirtió en uno de los símbolos de la gestión del cornejismo.

La limitación de las reelecciones de los intendentes

Otro punto fuerte de la primera gestión de Cornejo fue la promulgación de la enmienda del artículo 198 de la Constitución que impidió las reelecciones indefinidas de intendentes, entre quienes se encontraron los "caciques" peronistas Emir Félix, Jorge Omar Giménez, Roberto Righi y Martín Aveiro.

Intendentes-del-Pj-foto- Los "caciques" peronistas, en pleno enfrentamiento con Cornejo en 2018.

La decisión, que se había votado en un plebiscito en 2009 terminó judicializada y dividió aguas en el oficialismo y la oposición. Finalmente, la Suprema Corte definió el alcance de las reelecciones con la limitación de solo dos mandatos, y el cambio reconfiguró el mapa político municipal en toda la provincia.

Esto se dio luego de un acuerdo extrajudicial, con Alfredo Cornejo que negoció con los intendentes peronistas poder presentarse en los comicios del 2019 por una nueva reelección.

El paso en falso para ampliar la Suprema Corte

En 2016, Cornejo buscó avanzar con un proyecto para ampliar el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia, con la intención de "agilizar el funcionamiento del tribunal y equilibrar su composición interna".

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el gobernador Alfredo Cornejo. Año Judicial Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno.

Sin embargo, fue visto desde la oposición, pero también de sectores internos, como una "movida" para acumular poder en el máximo tribunal. La iniciativa rápidamente generó resistencia incluso dentro del propio Poder Judicial.

La entonces vicegobernadora Laura Montero se convirtió en una de las voces más críticas del proyecto, lo que expuso tensiones internas en el frente gobernante. El proyecto quedó solamente con media sanción, y finalmente fue archivado al no contar con los votos suficientes.

La fallida reforma de la Ley 7722 en el comienzo de la gestión Suarez

A fines de 2019, en los primeros días de la gestión de Rodolfo Suárez como gobernado, impulsó la modificación de la Ley 7722, la norma que regula la actividad minera metalífera en Mendoza, con apoyo del peronismo.

Asambleas por el agua marcharon en defensa de la ley 7722. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ Marcha en defensa de la ley 7722, en 2019. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ

La reforma, aprobada como Ley 9209, habilitaba el uso de sustancias químicas actualmente prohibidas y abría la puerta al desarrollo de proyectos metalíferos.

No obstante, la modificación duró sólo días, ya que la respuesta social fue inmediata, con manifestaciones masivas en toda la provincia, cortes de ruta y una presión prácticamente inédita por parte de organismos sociales que obligó al Gobierno a derogar la ley.

Justamente este martes, la Legislatura aprobó uno de los proyectos metalíferos insignia como es San Jorge, en Uspallata, dentro de los límites de la 7722. Lo que ha sido una nueva estrategia del radicalismo.

Cierre del Zoológico y la eterna reconversión del Ecoparque

En 2016, Cornejo anunció el cierre definitivo del Zoológico de Mendoza, tras años de deterioro, muertes de animales y denuncias de organismos ambientalistas.

En su lugar, apareció el proyecto del Ecoparque, con el que se prometió una reconversión "moderna, educativa y sustentable" en el espacio.

ecoparque obras camellos animales (14) Las obras del paseo del Ecoparque se encuentran a un 87 %, aunque queda pendiente la apertura total con los servicios de rehabilitación y veterinaria. Alf Ponce Mercado / MDZ

A casi una década, el Gobierno ha fomentado el traslado de animales a diversos santuarios (elefantes, chimpancés y tigres, entre otros) y ha generado una reconversión con diversas edificaciones.

No obstante, el predio aún sigue cerrado al público, con obras avanzadas pero sin fecha firme de apertura, que también se retrasaron por reformas al proyecto original por parte de la gestión Suarez.

Expropiación de Los Penitentes

Otro episodio controversial fue la expropiación del centro de esquí Penitentes, ubicada sobre el Corredor Bioceánico en Alta Montaña, a pocos kilómetros del ingreso al Parque Provincial Aconcagua.

penitentes centro esqui antes del cierre definitivo (2).JPG Los Penitentes. Imagen de archivo ALF PONCE MERCADO / MDZ

En su momento, Cornejo justificó la decisión por desinversión en los últimos años y en la necesidad de explotar de una manera más ambiciosa la zona, pero el proceso abrió un extenso conflicto judicial.

Mientras tanto, la empresa Mapsa Group SA será la nueva concesionaria, luego del proceso de expropiación a los antiguos dueños que comenzó en 2019.

Reformas judiciales: el eje que más transformó el Estado

Entre 2015 y 2025, el cornejismo impulsó más cambios en el sistema judicial que cualquier otro gobierno provincial. Las reformas se enfocaron en agilizar los procesos, fortalecer la oralidad, incorporar nuevas figuras procesales, reestructurar organismos y consolidar el rol del Ministerio Público.

Entre las medidas más relevantes se encuentra la sanción del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que completó la implementación del sistema acusatorio en toda la provincia. También introdujo nuevas regulaciones en materia de prisión preventiva y otorgó un rol más protagónico a los fiscales, es decir, al Ministerio Público Fiscal, que a su vez fue objeto de modificaciones. En paralelo, se creó la figura del defensor general, a través de la Ley 8928, que reorganizó el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.

Poder Judicial. Tribunales Tribunales de Mendoza Prensa Legislatura.

A esto se sumaron las oficinas de conciliación laboral y civil, además de la modificación del Código Procesal Laboral. Del mismo modo, se avanzó en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que incorporó cambios para mejorar la resolución de juicios y la tramitación de los expedientes. En esa misma línea se inscribió la actualización del Código Procesal de Familia, destinada a agilizar procesos como adopciones y divorcios.

Otro punto destacado fue la implementación de los juicios por jurados en causas penales, un modelo que se fue ampliando con el paso de los años a un número creciente de procesos. También avanzaron la digitalización de expedientes, los sistemas de gestión y la creación de unidades fiscales especializadas.

En esta década se impulsó, además, la reforma del Código de Faltas, con la incorporación de nuevas contravenciones, y se avanzó en una transformación de la Justicia Penal a través de la creación del Fuero Penal Colegiado, que reemplazó progresivamente a las cámaras del crimen.

Otro organismo que experimentó cambios fue el Consejo de la Magistratura, donde se modificó el sistema de selección de aspirantes para cubrir cargos en el Poder Judicial.

La "caja" de Cornejo

En su segunda gestión como Gobernador hay un hito relevante: la autorización del Gobierno nacional para que Mendoza pueda usar los 1023 millones de dólares del fondo de resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial. Esos recursos tenían como destino original la obra Portezuelo del Viento. Rodolfo Suarez no pudo hacer la obra ni liberar los fondos, que habían sido gestionados por Cornejo en su primer mandato. Pues Cornejo logró que Milei lo libere y ejecutó un fuerte plan de obras.

Reforma de la ruta 82

La ruta 82 es la última gran obra de Mendoza. La firma del contrato se hizo en agosto de 2019 y se esperaba que en 5 años estuviera completa pero -pandemia mediante- los tiempos se extendieron y hoy la promesa es que el corredor se inaugure en 2026.

Etapa 3 de la Ruta 82 (Panamericana) a Cacheuta. Etapa 3 de la Ruta 82 (Panamericana) a Cacheuta. Prensa Gobierno

Por ahora, la nueva ruta 82 llega hasta la segunda etapa (la rotonda de Olimpo) y ya hay personal trabajando en el camino hasta el cruce con Roque Saenz Peña. El camino está transitable en su totalidad.

Mendotran

En 2018, con el apoyo de parte de la oposición, Alfredo Cornejo consiguió reformar la Ley de Tránsito y Transporte (6.082) de la provincia. Para muchos fue una transformación histórica para regular la prestación de servicios de colectivos, taxis, remises y transporte escolar.

El sistema de transporte en el área metropolitana del Gran Mendoza pasó a ser Mendotran y los cambios de recorridos y líneas se implementaron a partir de enero de 2019. Al principio, el sistema generó muchos reclamos y malestar pero con el tiempo se fueron sumando modificaciones que acercaron el servicio a la necesidad de los usuarios.

mendotran micro micros colectivo colectivos pasajeros tarjeta sube paro de colectivos paro transporte 1 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Concesión de Potrerillos

El proyecto de concesión del perilago del Dique Potrerillos se aprobó en 2018, en la primera gestión de Alfredo Cornejo, y facultó al Estado provincial para otorgar concesiones, autorizaciones o permisos sobre las tierras del perilago, dentro de un régimen de participación público-privada, con el fin de desarrollar la zona para fines turísticos, recreativos, inmobiliarios y de servicios, asegurando que la costa del dique permanezca de acceso público.

Una de las concesionarias principales es MendoTravel SRL (Grupo Ceosa); y la otra es Potrerillos Resort S.A., que en 2021 resultaron adjudicatarias de gran parte de la costa sur del embalse por 50 años, con el compromiso de invertir U$S 10 millones en dos años para desarrollar infraestructura turística, recreativa y hotelera.

potrerillos sequia rio mendoza (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sin embargo, recién este año han comenzado con las obras, que vienen con retraso. La empresa Potrerillos Resort SA solicitó también una “cesión parcial de concesión” a nuevos inversores, quienes ingresaron con parte de las inversiones prometidas.

También hay espacios concedidos a instituciones públicas, como por ejemplo la Universidad Nacional de Cuyo en la costa norte.