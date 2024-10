Expropiación total de Penitentes: Alfredo Cornejo consideró "ridículas" las críticas

La semana pasada, la Legislatura de Mendoza aprobó la expropiación total de los terrenos del ex Centro de Esquí Los Penitentes. El Senado dio sanción final al proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a tres polígonos del complejo, luego de que en 2019 se avanzara con la expropiación de seis polígonos. De esta forma, la provincia tendrá el control sobre todas las tierras del predio.

Lo ocurrido generó críticas por parte de la oposición, principalmente La Unión Mendocina, que acusó al Gobierno de realizar una expropiación al estilo de Venezuela. También, uno de los ex concesionarios salió con los tapones de punta a cuestionar el proceso. En ese orden, este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo respondió a los cuestionamientos y manifestó que son "bastantes ridículos".

"Nos hemos cansado de explicar el proceso. Esta concesión la dio el Estado en el gobierno de la dictadura militar por 50 años y se venció en el 2014. En el 2016 intentamos ganar una nueva licitación. Las expropiaciones son derivadas de que el propietario que tenía una concesión que se le venció compró otras propiedades y puso el equipamiento, que es del Estado a 50 años, a su nombre. Por eso había que revertirlo para poder llamar a una concesión que la va a llevar a cabo un privado. Las críticas de la oposición son ridículas", dijo en conferencia de prensa tras inaugurar una obra de mejora en la Ruta Provincial 14.

El mandatario mendocino aseguró que "se expropia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores casi todos los miércoles y casi todos los martes... La expropiación es un mecanismo que está previsto en el Código Civil, está previsto en la Constitución liberal del 1853 y en la de 1994, es decir, la expropiación es un mecanismo que tiene el Estado. Lo hacen un montón de municipios para abrir una calle. Criticar la expropiación como si esto fuera Venezuela es bastante ridículo. Es una consigna vacía".

Los tres polígonos actuales tienen una superficie de más de 6 hectáreas, que se suman a las 42 hectáreas de las parcelas expropiadas años atrás a la empresa Los Penitentes Centro de Esquí Sociedad Anónima, propiedad de la familia López Frugoni.

En ese orden, Alfredo Cornejo hizo mención a dicha familia, que también ha mostrado sus diferencias respecto al proceso. "Referido al anterior propietario, éste es propietario de una concesión. El propietario es el Estado. En los últimos 20 años prácticamente no invirtió. De hecho, no invirtió en fabricar nieve, en los medios de elevación, en hotelería. Solo las personas que compraron departamentos es la única hotelería que se tiene", manifestó.

El gobernador Alfredo Cornejo este jueves.

"El proyecto que se está llamando a licitación va a estar subido a nuestras páginas web del Ministerio de Infraestructura y también de Turismo. Va a estar esta semana un borrador del pliego para que lo consulten los eventuales oferentes. Luego, vamos a hacer la convocatoria oficial. Nosotros necesitamos que haya inversiones grandes sobre la nieve. Cambio climático mediante, cada vez hay menos nieve y necesitamos una inversión grande que tenga que ver con hotelería, predios y terrenos donde se puedan poner hoteles porque es lo que incrementa la rentabilidad del negocio de la nieve", aportó.

Cornejo agregó que "están todos invitados a participar. Ojalá puedan asociarse con cadenas de hoteles. Es el proyecto que tenemos a futuro. Pero las críticas de la oposición, no sé cuál es la propuesta alternativa. ¿Que dejemos a los que no invirtieron? No lo digo yo, lo dijo la Justicia. Hay una pelea familiar y muchos litigios en el medio entre familiares. Se ha disuelto la sociedad. La Justicia provincial disolvió la sociedad del anterior concesionario. ¿Por pedido del Gobierno? No, por pedido de otros socios de la misma familia".

"Para nosotros está bastante claro. Él sigue hablando sobre la base de que había que dárselo y que debía seguir él porque que habían invertido ahí, pero era una concesión de 50 años. Es como si en una concesión de una ruta se se quieren quedar fuera de plazo. No se pueden quedar, pueden volver a presentarse en una licitación", cerró.

La intención del Gobierno provincial es licitar el predio para su refuncionalización integral, administración, explotación comercial y puesta en valor. Este proceso incluye el desarrollo de actividades turísticas y deportivas, como parte de la reactivación del Centro de Esquí y Parque de Montaña Los Penitentes.