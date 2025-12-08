Una década de poder: quiénes son los 10 principales soldados de Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo cumple este martes 10 años desde su llegada al Sillón de San Martín. A lo largo de esta década el actual gobernador ha consolidado un indiscutido poder siendo el dirigente político más influyente de la provincia. En ese camino el actual mandatario se ha rodeado de un equipo de funcionarios y legisladores que se han erigido como los principales soldados del cornejismo.

El 9 de diciembre de 2015 Cornejo asumió la Gobernación inaugurando una nueva era en la política mendocina que se extiende hasta estos días, promediando ya su segundo mandato como gobernador, un hecho inédito en la reciente historia democrática de la provincia. En el medio de las dos gobernaciones estuvo la gestión de Rodolfo Suarez, que si bien contó tuvo una impronta propia, estuvo muy influenciada por los lineamientos y el rumbo que imprimió el ex intendente de Godoy Cruz al Gobierno de Mendoza.

Este martes se cumple una década del inicio de la era cornejista y a lo largo de este periodo de tiempo el mandatario ha armado un equipo de dirigentes leales con quienes ha conseguido apuntalar los diferentes aristas de la gestión.

En el equipo de Cornejo hay una alineación con roles clave y en quienes el gobernador delega importantes responsabilidades vinculadas al rumbo del Gobierno, la sanción de las leyes y también la influencia en los debates a nivel nacional.

En el gabinete provincial hay una figura que se destaca por tener un gen 100% cornejista y es uno de los ahijados políticos del gobernador. Se trata de Tadeo García Zalazar , actual ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE quien viene trabajando con Cornejo desde hace más de una década y es uno de los dirigentes de su mayor confianza.

De hecho, fue a quien eligió para continuar su legado como intendente de Godoy Cruz y luego convocó al Gobierno provincial para hacerse cargo de un superministerio.

García Zalazar es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y tiene 49 años. Fue jefe comunal de Godoy Cruz durante dos mandatos, entre 2015 y 2019 y previamente fue legislador provincial y funcionario durante la intendencia de Cornejo.

Las espadas legislativas

La figura del superministro durante la era cornejista no es nueva. Martín Kerchner supo ocupar un rol destacado similar en la primera gobernación de Cornejo, cuando pasó de ser ministro de Hacienda a desempeñarse como titular del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

Hoy el lujanino pasó a ser uno de las espadas el oficialismo en la Legislatura siendo el presidente provisional del Senado y defendiendo a ultranza las iniciativas impulsadas desde la Casa de Gobierno.

Kerchner era el favorito de Cornejo para la sucesión por la gobernación en 2019, pero perdió esa pulseada con Rodolfo Suarez. Previamente había tenido un rol clave junto a Lisandro Nieri en el orden financiero de la provincia y en la puesta en marcha del plan de equilibrio fiscal que inauguró la primera gestión de Cambia Mendoza.

La otra espada cornejista en la Legislatura es Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y también titular de la UCR provincial. Fue coordinador de gabinete Cornejo durante su primer gobierno y es uno de los soldados en quienes el mandatario delega cuestiones vinculadas a la “rosca” política.

La vicegobernadora Hebe Casado también ha asumido un rol destacado en los debates de peso que se han producido en la Casa de las Leyes en los últimos dos años. Pese a no tener un origen radical y ser una de las más nuevas figuras en la órbita del cornejismo, la sanrafaelina se encamina a convertirse en una de las principales voceras del Gobierno provincial, también asumiendo la responsabilidad de gestiones políticas e incluso siendo un canal de comunicación directa con el presidente Javier Milei.

Cornejistas más antiguos

Marcelo D’ Agostino es el nexo de Cornejo con la Justicia provincial y uno de los funcionarios que más tiempo lleva en su cargo. Este 9 de diciembre cumple 10 años ininterrumpidos como subsecretario de Justicia de la provincia, puesto que continuó desempeñando aún durante la gestión suarista.

El abogado ha sido el encargo de gestionar las múltiples reformas judiciales impulsadas desde la Casa de Gobierno y dialogar con jueces, fiscales y abogados respecto al impacto de los cambios al interior del Poder Judicial. También tiene un rol destacado en la selección de los candidatos que termina proponiendo el gobernador para cargos de magistrados.

Otro funcionario que cumplirá 10 años en el mismo cargo es el subsecretario de Comunicación, Pablo Sarale. Sin embargo, este funcionario es mucho más que el encargado de prensa, es la sombra de Cornejo y una de las personas de más confianza.

El vínculo entre ambos se remonta a dos décadas atrás, cuando Cornejo dirigía el Ministerio de Seguridad durante la gobernación de Julio Cobos. La relación profesional continuó luego en los múltiples cargos que fue desempeñando el actual mandatario. Además de ser el vocero, tiene una importante influencia sobre todo el gabinete.

También podría incluirse en este grupo a Néstor Majul, funcionario del Ministerio de Seguridad durante gran parte de la útlima década y negociador político del oficialismo. En 2024 desembarcó en Buenos Aires para integrarse al gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Segurida de la Nación, pero decidió volver a la provincia y a partir de mayo ocupará una banca de senador provincial en la Legislatura.

Alfiles en el Congreso

En la última semana se confirmó que la mendocina Pamela Verasay será la presidenta del raleado bloque de Diputados de la UCR en el Congreso de la Nación. Esta medida confirma la influencia que pretende tener Cornejo en el radicalismo nacional y en ese lugar pone a una joven dirigente en la que ha depositado una gran confianza a lo largo de esta década.

En 2015 Verasay asumió como senadora nacional accediendo a esa banca impulsada por el entonces gobernador electo y líder del radicalismo local. Posteriormente la contadora fue electa diputada nacional y en las últimas elecciones consiguió la reelección representando a Cambia Mendoza en la lista de La Libertad Avanza.

Pero en la Cámara de Diputados de la Nación el gobernador también ha enviado a otro de los dirigentes locales más influyentes y referente en cuestiones económicas al interior del oficialismo. Se trata de Lisandro Nieri, diputado nacional con mandato hasta 2027 y ex ministro de Hacienda de la provincia y también titular del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia en la primera gobernación cornejista.

Junto a Kerchner fueron los encargados de armar el plan de salvataje financiero con que asumió la gestión de Cambia Mendoza en 2015 y que incluyó la colocación de una deuda de 500 millones de dólares. A su vez, estos dos dirigentes radicales también han acompañado al gobernador mendocino en las reuniones del Consejo de Mayo, en las que se han elaborado los borradores de los proyectos de reformas impositiva y laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

La joven guardia

Para su segundo mandato como gobernador, Cornejo armó un gabinete con jóvenes funcionarios al frente de ministerios clave y se posicionan como la renovación de la dirigencia radical.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, viene desempeñando un rol clave en la gestión administrando las áreas que más cambios han tenido en los últimos dos años vinculados al petróleo, el ambiente y la minería.

Ha estado al frente de las gestiones para avanzar con la reconversión de áreas petroleras maduras y comenzar y que YPF empiece a explotar la lengua de Vaca Muerta que se extiende por Malargüe. También ha coordinado el contundente impulso que se le ha dado a la minería con la puesta en marcha de proyectos de exploración y la gran apuesta de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto San Jorge que este martes podría obtener el visto bueno de la Legislatura en una votación histórica del Senado.

Natalio Mema es otro de los jóvenes que asumió la conducción de una cartera clave. Está al frente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial encargado de gestionar la obra pública, uno de los ejes de la actual gestión provincial.

El abogado de 39 años asumió en 2017 como Secretario de Servicios Públicos y se hizo cargo de la renovación integral del sistema de transporte urbano de pasajeros del Área Metropolitana y la puesta en marcha del Mendotran.

En 2023 fue candidato a intendente de Luján de Cuyo y perdió contra Esteban Allasino, pero Cornejo sigue confiando en la proyección política a una escala provincial.

Otra área crítica del gabinete provincial es el Ministerio de Seguridad y Justicia y el gobernador le confió su conducción a Mercedes Rus. La abogada de 41 años venía desempeñándose como presidenta del bloque de senadores provinciales de la UCR.

La joven dirigente oriunda de Maipú participó activamente en las reformas de diversas leyes en materia de seguridad y justicia impulsadas por el oficialismo y Cornejo le ofreció el desafío de dirigir la política de seguridad provincial, una de las áreas más complejas del Gobierno.

En tanto, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, con sus 41 años también es uno de los ministros jóvenes aunque no viene una militancia desde el cornejismo duro. Sin embargo, con la marcha de la gestión se ha converitdo en uno de los integrantes del gabinete mejor valorados por el gobernador.