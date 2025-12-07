Alfredo Cornejo cumple 2 años de su segunda gestión: hitos y las mejores fotos

El 9 de diciembre de 2023 Alfredo Cornejo asumió por segunda vez como gobernador de la provincia de Mendoza , tras ganar las elecciones provinciales de septiembre con cerca del 39,5 % de los votos. Es decir que cumple 2 años de gestión.

Cornejo es el primer mandatario mendocino desde la recuperación democrática en repetir el cargo, obviamente no de manera consecutiva porque la Constitución provincial no permite la reelección.

Este nuevo período arrancó con la intención declarada de consolidar las cuentas públicas, ordenar el Estado, promover inversiones, modernizar la administración y diversificar la matriz productiva de la provincia. Además, estuvo marcado por su excelente relación con el presidente Javier Milei que lo llevó a hacer una alianza para las elecciones legislativas que se impuso con el 53% de los votos el pasado 26 de octubre.

Cornejo enfatizó desde el día uno un “equilibrio fiscal” como base de su gestión. A tono con ese enfoque, buscó reducir la presión impositiva: su gobierno plantea bajar gradualmente impuestos como el sello, con metas de alivio tributario hacia 2030.

El gobernador Alfredo Cornejo, en el bunker del Frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza.

Impulsó la simplificación y modernización del Estado: trámites estatales, firma digital, digitalización administrativa y agilización burocrática. El mensaje fue claro: atraer inversiones privadas, generar empleo y un ambiente propicio para el desarrollo productivo.

En 2025, el Gobierno provincial presentó lineamientos educativos que abarcan desde la primera infancia hasta la educación superior, con énfasis en la educación técnica y digital. Según Cornejo, en su segundo mandato se busca ordenar el sistema educativo, reconocer la educación como “servicio sustantivo” y mejorar la matrícula. Ha planteado además, una reforma de la escuela secundaria.

En materia de salud, se planificó la creación de un centro de diálisis de última generación, un nuevo reactor para radiofármacos, y un centro de anatomía patológica provincial. Además, hubo una reciente apertura de sobres para ampliar el hospital pediátrico Humberto Notti y un nuevo régimen salarial para los médicos, que es optativo y cobran por productividad.

Alfredo Cornejo Libertad Avanza Cierre de Campaña (13) Marcos Garcia / MDZ

La gestión de la seguridad y la justicia

En julio de 2025, Cornejo presentó la inversión más grande en seguridad de los últimos 10 años en Mendoza, según dijo: más de 22 mil millones de pesos en bienes de capital. Se incorporaron 344 nuevos policías, 226 vehículos, 3000 chalecos antibalas, 680 armas, equipamiento tecnológico, etc.

Además, el plan incluye modernización del sistema de vigilancia (cámaras, videovigilancia), laboratorios forenses (balística, huellas), y mejoras en comisarías.

Un hecho no menor fue sumar a los municipios en la seguridad, algo que costó porque primero hubo resistencia de muchos intendentes. especialmente de la oposición.

allanamiento mercedes rus marcelo dagostino (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Diversificación productiva, otro de los puntos de su gestión

Una de las apuestas más audaces de estos años ha sido la apuesta a diversificar la economía de Mendoza más allá del tradicional modelo vitivinícola y agropecuario:Cornejo promovió una reforma del marco normativo para la minería: envío a la Legislatura de un nuevo Código de Procedimiento Minero, leyes de regalías, declaración de impacto ambiental, y la creación de un Fondo Compensador Ambiental.

En 2025, durante la apertura del foro Argentina Mining Cuyo, anunció cinco proyectos de ley para consolidar la actividad minera en Mendoza, como parte de una “minería moderna, sostenible y transparente”.

Desde 2024, Cornejo llevó esta propuesta a Europa —presentando Mendoza como destino de inversiones en minería, buscando capital extranjero y alianzas internacionales. Pero el discurso no se limita a minería: se busca armonizar esa actividad con el agro, la vitivinicultura y el respeto ambiental —“hacer vino, hacer cobre y cuidar el agua”, dijo Cornejo en la Legislatura.

También hay impulso en energía (infraestructura eléctrica, transporte eléctrico) y en la reconversión productiva: poner en valor recursos naturales, hidrocarburos convencionales, agricultura de valor agregado, etc. El mensaje es claro: diversificar, adaptarse, atraer inversiones, generar empleo, y cerrar la dependencia histórica de un modelo económico limitado.

Alfredo Cornejo en Emiratos Arabes Alfredo Cornejo en Emiratos Arabes Gobierno de Mendoza

Las críticas y tensiones hacia Alfredo Cornejo

Pese a la reivindicación de su alianza con el gobierno nacional, las transferencias discrecionales de la Nación bajaron drásticamente: fondos que en 2023 Mendoza recibía dejaron de llegar en 2024. Esta situación reduce el margen fiscal de la provincia.

El giro hacia la minería genera preocupaciones ambientales y de consenso social: sectores tradicionales del agro y la vitivinicultura —base histórica de Mendoza— muestran reservas ante una minería metalífera a gran escala. La tensión entre desarrollo minero y recurso agua/medio ambiente es un tema abierto que el Gobierno promete saldar.

Aun cuando hay promesas de reducción impositiva, alivio fiscal y aumento de inversiones, el impacto real sobre el bolsillo de los mendocinos —inflación, precios, acceso a servicios— sigue condicionado por la macroeconomía nacional. Cornejo lo reconoce, advirtiendo que el equilibrio provincial no alcanza si la economía nacional no ordena.

Las contradicciones no son menores y los marca una oposición que aún no encuentra un rumbo: la caída de fondos nacionales, la incertidumbre macroeconómica, el desafío de compatibilizar minería con ambiente y vitivinicultura, y la necesidad de traducir los discursos en mejoras tangibles para la ciudadanía.