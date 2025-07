Quiénes son los nuevos dueños de Penitentes y por qué ganaron la licitación

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves que la empresa Mapsa Group SA será la nueva concesionaria del ex centro de esquí Los Penitentes , luego de un extenso proceso de expropiación a los antiguos dueños que comenzó en 2019. La firma tiene antecedentes en la explotación de emprendimientos turísticos de aventura. Asimismo, los flamantes adjudicatarios se impusieron en la licitación ante otros dos oferentes y la comisión evaluadora de proyectos consideró su propuesta como la única admisible desde el punto de vista técnico económico y financiero.

En la misma disposición se declaró inadmisible una oferta presentada por la empresa Per Versant Est y se rechazó una propuesta presentada por Delta Constructora SA.

Los nuevos dueños de Penitentes

Mapsa Group SA tendrá la concesión para la explotación del ex centro de esquí Los Penitentes para las próximas décadas. La empresa fue conformada por Pablo García, Mariano Rodríguez y Roby Riedel, empresarios vinculados a emprendimientos de turismo aventura.

El directorio estuvo integrado por los tres, pero en la última asamblea ordinaria de la compañía, realizada a finales de mayo, se resolvió que el director titular y presidente es Pablo García, mientras que Tatiana Carina Castillo fue designada como directora suplente.

La firma tiene antecedentes de explotación de proyectos vinculados a viajes y turismo. Posee experiencia en turismo aventura y en operación de camiones y vehículos 4x4, además de la organización de eventos deportivos de alto rendimiento de nivel internacional.

penitentes gabriela testa cornejo.jpg Roby Riedel, uno de los integrantes de Mapsa Group, junto al gobernador Alfredo Cornejo y la titular del EMETUR, Gabriela Testa, durante la Feria de Turismo de Madrid (FITUR) 2024.

Entre sus proyectos resaltan los parques aéreos recreativos y de aventura como Villavicencio Park y Potrerillos Park. A su vez, el año pasado la compañía obtuvo la concesión para la explotación de la margen norte del Dique Potrerillos, en un emprendimiento denominado Costa Norte Park.

Pero el antecedente más destacado recientemente de la empresa es la operación en el predio de Penitentes durante la temporada invernal del 2024. El año pasado el Gobierno provincial le otorgó un permiso precario para la explotación del predio y se montó un parque de nieve provisorio, sin la implementación de medios de elevación.

Por qué ganaron la licitación

El Gobierno de Mendoza expuso los fundamentos técnicos y económicos por los cuales eligió la propuesta de Mapsa Group SA en el marco de la licitación pública y también por los cuales descartó las otras dos iniciativas.

Por un lado, respecto al oferente Per Versant Est declaró su propuesta como inadmisible debido aunque no presentó certificado de visita al inmueble ni certificado de garantía de mantenimiento de la oferta. La comisión evaluadora determinó que no cumplió con los requisitos de admisibilidad de la oferta.

En tanto, también se rechazó la propuesta de Delta Constructora SA señalando que esta oferta no exhibió la descripción pormenorizada y el contenido mínimo técnico exigidos en el pliego licitatorio. Advierte que casi la mitad de la inversión comprometida estaba apuntada a la construcción de un hotel de lujo de 10.000 m2, con cuatro plantas y 150 departamentos. Sin embargo, en base a la documentación presentada, la comisión no logró determinar con certeza si la inversión es viable.

penitentes turistas ski nieve familia amigos (34).jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

En este sentido, las autoridades provinciales determinaron que la propuesta de Mapsa Group SA contenía un plan de inversiones a corto y largo plazo con detalle del inicio y finalización de los trabajos. Indicaron que el mismo era coherente con el plan de explotación y que sería posible llevar adelante las actividades propuestas.

Remarcaron que el plan de obras presentado cuenta con un presupuesto de inversión con detalles para los primeros 7 años de concesión y una curva de inversiones coherente con lo propuesto.

“Respecto al análisis económico financiero, el oferente muestra respaldo y se corresponde con el Plan de Inversión propuesto. Se verifica que la empresa cuenta con experiencia en el rubro, los cálculos proyectados indican que la rentabilidad esperada será acorde con los objetivos financieros definidos, siendo la propuesta de inversión coherente con la capacidad financiera actual y proyectada, asegurando que los recursos serán utilizados de manera eficiente para cumplir con los objetivos del proyecto propuesto sin comprometer su estabilidad financiera”, señala la resolución del Ministerio de Gobierno.

La propuesta incluye también el pago de un canon a partir de un porcentaje calculado sobre la facturación bruta de la explotación del total de los servicios a prestarse en el predio.

Qué obras harán los nuevos dueños de Penitentes

En el detalle del plan de inversión, los nuevos dueños de Penitentes señalaron que realizarán obras apuntadas a diferentes actividades turísticas y comerciales entre las que se destacan las siguientes:

Supermercado Express.

Locales comerciales, salas de juegos y convenciones.

Actividades recreativas para todo el año (tres tipos de toboganes)

Alojamiento turístico para grupos y contingentes

Parador de Motorhomes y Parrilleros.

Trekking, Mountain bike, cabalgatas y juegos inflables sin nieve.

Eventos deportivos como Ultra Trail sin nieve.

Servicios de Gastronomía: patio cervecero, restaurante, cafetería y drugstore. Menú con comidas típicas.

Bodega con restaurante y viñedos.

A su vez, la propuesta también incluye un plan de gestión ambiental a partir de la incorporación de energías limpias, biodigestores, termotanques solares y arquitectura bioclimática.

También contempla un plan de prevención de avalanchas, de gestión de espacios comunes, estacionamientos y de despeje de caminos en época invernal. A su vez, propone la inclusión del empleo local en el marco de la gestión de recursos humanos.

Inversión inmediata para el invierno 2025

En el marco de la propuesta presentada por Mapsa Group SA, la empresa se comprometió a brindar servicios básicos, turísticos y recreativos de forma inmediata para la temporada de invierno 2025, la cual se encuentra en pleno desarrollo.

penitentes turistas ski nieve familia amigos (15).jpg

Para esta temporada, prestará servicios básicos de gastronomía y ofrecerá sanitarios a los visitantes. Además, realizará nuevas obras y mejoras a la infraestructura ya existente.

En este sentido, Penitentes contará con diversos servicios básicos, actividades recreativas, baños, una refuncionalización de edificios existentes y un drugstore en el edificio denominado “La Cabaña”. Además, se contará con servicio médico y una sala de primeros auxilios. Se podrán alquilar trineos y ropa, acceder a una Escuela de Esquí y habrá una mejora en la playa de estacionamiento.