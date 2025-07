El Gobierno definió cuál será la empresa encargada de reabrir Los Penitentes: detalles de la propuesta ganadora

La licitación nacional contemplaba diferentes propuestas, pero finalmente el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial declaró “inadmisible” la oferta de PER VERSANT EST, al no cumplir requisitos esenciales establecidos en el pliego, y rechazó la presentada por DELTA Constructora S.A. por no resultar admisible en aspectos técnicos, económicos y financieros.