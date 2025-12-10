Qué dijo Cornejo para "calmar" a la ciudadanía que duda sobre San Jorge

El gobernador habló tras la aprobación del proyecto San Jorge acerca del rol del estado en los controles. Prometió además un impacto económico positivo.

Este martes, el Senado de Mendoza aprobó definitivamente las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino que le da aval al proyecto minero anteriormente llamado San Jorge, el cual ahora ingresa en una etapa de viabilidad para ser desarrollado. El gobernador Alfredo Cornejo celebró esta votación y la calificó como un "paso histórico".

Este miércoles, un día después, durante un acto en Godoy Cruz, volvió a referirse a esta aprobación con un mensaje para la ciudadanía, particularmente la que duda respecto a los controles que puede hacer el Estado, e hizo referencia al rol del Gobierno respecto a San Jorge y la actividad, con un cumplimiento estricto de los controles ambientales.

La palabra de Cornejo tras la aprobación de San Jorge Alfredo Cornejo acerca de los controles tras la aprobación de San Jorge Alfredo Cornejo acerca de los controles tras la aprobación de San Jorge "Hay algunas personas que están en contra pero de la minería en general, no les importan los argumentos. Pero hay otras que están en contra legítimamente, con dudas acerca de los controles. A ellos les quiero dar tranquilidad porque está preparado el Estado mendocino como nunca antes para hacer buenos controles. No solo de la minería sino de otras actividades extractivas", señaló.

El mandatario destacó que dicha "preparación" del Estado mendocino para concretar mejores controles se da por "más capacidad de control de la que teníamos hace 10 años atrás" y puso como ejemplo que la provincia tiene "una policía ambiental mucho más fuerte y una mayor cantidad de inspectores, lo que da una mayor capacidad de inspección".

Mejora económica en los salarios con San Jorge y la minería metalífera Por otro lado, prometió que cuando el proyecto esté en pleno funcionamiento puede generar un impacto económico positivo en los mendocinos: "Cuando funcione va a aumentar el promedio salarial de Mendoza. Ojalá podamos hacerlo también con el petróleo no convencional el crecimiento del petróleo y eso también haga que aumente el promedio salarial, que si aumenta ayuda a los servicios, el comercio y otras actividades".