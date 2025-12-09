Aprobaron San Jorge en una votación crucial y arranca una nueva era para la minería en Mendoza

El Senado de Mendoza aprobó este martes en una sesión histórica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino . Se trata de la primera ratificación legislativa que obtiene un emprendimiento de explotación minera metalífera desde la sanción de la Ley 7722 y promete ser un punto de inflexión para esta actividad en la provincia.

De esta manera, el proyecto anteriormente conocido como San Jorge tiene vía libre para extraer cobre de un yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, en el departamento de Las Heras. La inversión prevista por los dueños Zonda Metals GmBH (Suiza) y Grupo Alberdi (Argentina) ronda los 560 millones de dólares y el objetivo es obtener cobre a través de un proceso de flotación.

La aprobación de PSJ Cobre Mendocino marcó un hito para la minería en Mendoza. Es el primer proyecto de explotación metalífera que consiguió la ratificación de la Legislatura desde la sanción de la Ley 7722.

Esa norma aprobada en 2007 determinó que todos los proyectos mineros en cualquier etapa deben contar con una DIA ratificada por una ley. A lo largo de estos casi 20 años solamente han obtenido el aval algunos pocos proyectos de exploración, pero ningún intento de explotación logró el visto bueno, hasta ahora.

Pero además, el proyecto tiene una relevancia que trasciende los límites de la provincia. Una vez operativo, San Jorge se convertiría en el primer proyecto de explotación de cobre en Argentina, inaugurando la "era" del metal rojo en el país.

Caliente debate en el Senado

El debate del proyecto PSJ Cobre Mendocino comenzó minutos después de las 10. A diferencia de la discusión en la Cámara de Diputados, esta iniciativa fue la primera en ser tratada por los senadores dentro del paquete de cuatro propuestas vinculadas a la minería.

Los integrantes del oficialismo expusieron los detalles y el alcance de la DIA de PSJ Cobre Mendocino e hicieron hincapié en que el emprendimiento cumple con los requisitos exigidos por la Ley 7722 respecto a la prohibición del uso de sustancias químicas como ácido sulfúrico, cianuro y mercurio. En tanto, también pusieron énfasis en la importancia que tendría la aprobación del proyecto en el futuro impulso a la minería en Mendoza.

El senador de La Unión Mendocina, Martín Rostand, adelantó que desde ese bloque tomaron la decisión de votar de manera mayoritaria afirmativamente.

“Nuestro voto no es un voto de confianza al Gobierno de turno. Nuestro voto es un voto de confianza en el desarrollo minero de la provincia. Votamos a favor del desarrollo minero de Mendoza bajo un control político reforzado”, expresó el legislador de San Rafael.

El senador peronista Gerardo Vaquer se pronunció en contra del proyecto minero. “Claramente esta DIA es inválida. Irrigación exige como condición para la aprobación de este proyecto. Esta DIA condicionada pone en riesgo a todos los mendocinos, no solo por una cuestión ambiental sino económica”, expresó.

También manifestó su rechazo a la iniciativa la senadora del PJ oriunda de La Paz, Cristina Gómez. La misma postura adoptaron los senadores kirchneristas Félix González y Helio Perviú.

González manifestó también que rechazaba la propuesta minera que se desarrollará en Uspallata. “No estamos discutiendo minería sí o minería no. Es una actividad lícita. Pero esta DIA se va a judicializar. Es una DIA condicionada. Le falta a esta autorización el sustento para poder ser sostenida en el tiempo”, indicó.

Por su parte, el senador Pedro Serra, también representante del peronismo expuso los motivos por los cuales decidió votar a favor de la iniciativa, aunque criticó la utilización política del tema por parte del Gobierno provincial.

“Esto termina siendo una cuestión técnica usada de forma política. Está claro que hay 15 años perdidos y tirados a la basura. Hoy tenemos falsas dicotomías. Minería o agricultura y no es así, es minería y agricultura. La 7722 está vigente y la voy a defender. Se pueden hacer las dos cosas”, expresó.

Otra de las voces en contra del proyecto PSJ Cobre Mendocino fue la del senador del Partido Verde, Dugar Chappel. El legislador aseguró que existieron objeciones técnicas planteadas por algunos organismos como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación.

La última senadora peronista en exponer fue Mercedes Derrache, quien defendió el proyecto y respaldó el avance de la minería sustentable. “La minería es la madre de todas las industrias. Cada producto que usamos a diario tiene un mineral en su producción”, advirtió.

El cierre del debate legislativo estuvo a cargo de la presidenta del bloque oficialista, Natacha Eisenchlas, quién puso énfasis en la importancia estratégica de la aprobación del proyecto y el impacto positivo que tendrá en el avance de la actividad minera en la provincia.

Protestas y tensión afuera de la Legislatura

El debate del Senado se desarrolló en medio un importante despliegue de seguridad. Afuera de la Legislatura se concentraron miles de manifestantes que rechazaban la aprobación del proyecto minero en Uspallata.

El Ministerio de Seguridad y Justicia en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza determinaron que las protestas se concentren en la Plaza Independencia, para evitar cortes de tránsito en el centro mencoino y también para impedir que se produzcan incidentes.

Organizaciones sociales y políticas que rechazan el avance de la minería en la provincia marcharon en caravanas de manifestantes desde Uspallata y también desde el Valle de Uco para concentrarse frente a la Legislatura.

Los próximos pasos

Con la sanción definitiva del Senado a la DIA de PSJ Cobre Mendocino, solo resta la promulgación de la Ley por parte del Ejecutivo. Luego comenzará un largo camino para la construcción de la mina.

Los dueños del proyecto presentaron junto a la DIA una prefactibilidad económica pero ahora deberán adaptar y concretar la factibilidad económica.

A partir de ahora, la empresa podrá comenzar a trabajar en la ingeniería de detalle, la cual deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y una vez superada esa instancia se podrá arrancar con la construcción de la mina.

Las obras en el yacimiento de Uspallata podrían durar entre 18 y 24 meses, por lo que podrían finalizar recién en 2027 o incluso a comienzos de 2028.

La segunda es la vencida

Este martes, el proyecto minero San Jorge tuvo revancha tras haber sido rechazado en la Legislatura hace 14 años. En agosto de 2011, durante la gobernación del peronista Celso Jaque hubo un intento frustrado por aprobarlo, pero la Cámara de Diputados votó en contra de forma unánime.

El descubrimiento del yacimiento de oro y cobre en Uspallata se produjo en la década de 1960. Durante años se planificó avanzar con el proyecto y en 2008 la minera Coro Mining Corp presentó un informe de Impacto Ambiental para realizar tareas de prospección, exploración y desarrollo minero de cobre en la zona.

El proyecto consiguió la Declaración de Impacto Ambiental luego de una audiencia pública con múltiples cuestionamientos y la discusión estuvo rodeada de fuertes protestas en medio de un clima electoral que condicionó el debate y la Legislatura terminó rechazando por unanimidad el proyecto San Jorge.

En enero de 2025 los nuevos dueños presentaron una propuesta alternativa al proyecto original. La DIA fue aprobada hace con observaciones y sugerencias realizadas por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el IADIZA, el IANIGLA y el Departamento General de Irrigación. Esa declaración obtuvo este martes la ratificación legislativa para avanzar con la construcción de la mina.