Aval a San Jorge: crónica de una votación histórica en el Senado

Cierra el debate Natacha Eisenchlas (UCR): "Somos 37 políticos analizando si decimos sí o no a un trabajo realizado por más de 100 profesionales"

La jefa de bloque de la UCR, Natacha Eisenchlas, defendió la DIA de San Jorge y todo el trabajo del Poder Ejecutivo: "No existe ningún argumento científico, serio e institucional para no ratificar este acto administrativo de la Autoridad Ambiental Minera".

"Somos 37 políticos que analizamos si le decimos sí o no a un trabajo realizado por más de 100 profesionales y 35 organizaciones, en virtud por la cual la Autoridad Ambiental Minera aprobó la DIA a San Jorge", destacó.

Además, dijo que la DIA "no es un cheque en blanco, sino que implica controles permanentes y auditorías permanentes. Además, todo puede ser revocable. No es un cheque en blanco".

Agregó que la Declaración de Impacto Ambiental "no es condicionada, porque tiene más de 100 acciones de cumplimiento obligatorio para la empresa".

En relación a la utilización del agua, sostuvo que "el 90% de la utilización será con agua reciclada, con un circuito cerrado".

"Hace años que la Argentina no registra crecimiento sostenido", dijo Eisenchlas, y dio detalles respecto a la caída económica a nivel nacional, en términos de la necesidad de generar mayores oportunidades económicas y de trabajo.

"Hay gente a la que la vida se le hace eterna porque sufre estos datos, y nosotros que tenemos el lujo de no tener hambre y que hemos elegido a la política como forma de vivir, no podemos mirar para otro lado. No podemos esperar", planteó.

Comparó también que la producción de Chile de cobre es de 6 millones de toneladas "mientras que en Argentina es cero".

"Hoy decimos que tenemos desarrollar la minería sustentable, la que está ejemplificada en esta DIA", cerró.