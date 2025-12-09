Aval a San Jorge: crónica de una votación histórica en el Senado
El Senado cambió el orden de tratamiento y debatió la DIA de San Jorge antes que el resto de los proyectos mineros. Qué dijeron los senadores.
La Cámara de Senadores votó de manera afirmativa la DIA de explotación de San Jorge, con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención (en la pantalla faltaron los votos afirmativos de Sat y Derrache).
La jefa de bloque de la UCR, Natacha Eisenchlas, defendió la DIA de San Jorge y todo el trabajo del Poder Ejecutivo: "No existe ningún argumento científico, serio e institucional para no ratificar este acto administrativo de la Autoridad Ambiental Minera".
"Somos 37 políticos que analizamos si le decimos sí o no a un trabajo realizado por más de 100 profesionales y 35 organizaciones, en virtud por la cual la Autoridad Ambiental Minera aprobó la DIA a San Jorge", destacó.
Además, dijo que la DIA "no es un cheque en blanco, sino que implica controles permanentes y auditorías permanentes. Además, todo puede ser revocable. No es un cheque en blanco".
Agregó que la Declaración de Impacto Ambiental "no es condicionada, porque tiene más de 100 acciones de cumplimiento obligatorio para la empresa".
En relación a la utilización del agua, sostuvo que "el 90% de la utilización será con agua reciclada, con un circuito cerrado".
"Hace años que la Argentina no registra crecimiento sostenido", dijo Eisenchlas, y dio detalles respecto a la caída económica a nivel nacional, en términos de la necesidad de generar mayores oportunidades económicas y de trabajo.
"Hay gente a la que la vida se le hace eterna porque sufre estos datos, y nosotros que tenemos el lujo de no tener hambre y que hemos elegido a la política como forma de vivir, no podemos mirar para otro lado. No podemos esperar", planteó.
Comparó también que la producción de Chile de cobre es de 6 millones de toneladas "mientras que en Argentina es cero".
"Hoy decimos que tenemos desarrollar la minería sustentable, la que está ejemplificada en esta DIA", cerró.
La senadora Mercedes Derrache, del PJ, votará a favor del proyecto San Jorge.
"Creemos que la minería es factible y que la necesitamos para ayudar al resto de las industrias y desarrollar Mendoza", indicó.
No obstante, agregó: "Tengo mis dudas porque en una economía colonial a la que nos lleva el Gobierno Nacional, será difícil desarrollar ese valor agregado que le tenemos que dar a la minería y que no sea sólo extracción y exportación de esa roca".
También hizo referencia a los planteos de la Universidad Nacional de Cuyo, que "no declaran la inviabilidad del proyecto, sino que lo condicionan. Y ahí es fundamental el rol de control efectivo del Estado".
"Estas condiciones las vamos a exigir y vamos a hacer un estricto control republicano, para que se cumplan todas las condiciones y planteos que han hecho los organismos", aseguró.
También señaló que presentarán un proyecto de ley para crear una comisión bicameral "de seguimiento de actividades extractivistas" con presidencia de la oposición.
Actualmente está dando su alocución la senadora Mercedes Derrache y resta Natacha Eisenchlas.
Otro de los oradores fue Ariel Pringles, senador de La Unión Mendocina (LUM), quien dijo que no es un debate técnico o científico para él, sino que "trata de si aprobamos o no una DIA con un debate político".
"Este debate sirve para desmitificar el rol del Estado, en tiempos donde se discute para lo que viene. Es trascendental el rol del Estado porque es quien controla", indicó.
El legislador citó frases del Papa Francisco y también Juan Domingo Perón respecto al cuidado del ambiente pero también del desarrollo del país.
"Me llama la atención cómo hoy piden informes cuando hace 14 años no los pedían o viceversa", dijo en alusión al peronismo (que antes apoyaba el proyecto) y el radicalismo (que antes rechazaba el proyecto).
"Mendoza está estancada y perdemos oportunidades. Vamos a apoyar porque no estamos jugando a la política chiquita de apoyar o no un sector u otro. Mendoza debe dar posibilidad a los mendocinos de ampliar la matriz productiva, generar riqueza y empleo", expresó.
El Senado provincial debate desde este martes por la mañana una sesión "histórica" en Mendoza, por el aval que se le dará por parte de la Legislatura a la minería metalífera, con la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) en la zona de Uspallata, en Las Heras.
La votación contará con al menos 29 votos afirmativos y tan solo 6 en contra, más una abstención, lo que implicará un gran acompañamiento por parte de los senadores provinciales al proyecto minero de extracción de cobre.
Mendoza vive un día histórico porque en el Senado se trata la DIA del proyecto minero San Jorge, que habilitaría la explotación de un yacimiento de cobre en Uspallata. Adentro de la Casa de las Leyes hay debate. Afuera, protestas.
El senador Dugar Chappel dijo que votará en contra y valoró la alocución de su par Gerardo Vaquer, quien planteó serias dudas sobre el proyecto.
"Vamos a arreglar la demanda mundial que hay de cobre para la transición energética, pero las mineras no van a dejar nada para Mendoza. Van a dejar un 3% de regalías, pero el Gobernador podrá equiparar la situación de las empresas mineras", señaló el senador, en relación a que las mismas serán "móviles".
También dijo que las provincias mineras como Salta, Jujuy o San Juan "tienen niveles de pobreza iguales o peores que Mendoza. Ese argumento de mejorar la situación económica es falaz".
Chappel dijo que "no se trata de si se utiliza mucha o poca agua por parte de la minera. Cuando se contamina, se contamina todo, no el 2%. Si viene el desastre, se va a terminar todo, se contaminará toda el agua".
"Voy a hablar como dice Miguel Mateos: ¿'Niño (sic), qué vas a hacer cuando seas grande'? Hace 2 años autorizamos los proyectos de exploración de Malargüe. No he visto ni publicaciones ni información donde digan que explotó la solicitud de empleos para los mendocinos. Hasta ahora estamos todos igual", cerró.
El senador Armando Magistretti, del PD, adelanta su voto positivo pero critica al radicalismo por plantear "una farsa" en relación a su voto en contra de San Jorge en 2011 y ahora con su intención de aprobar el proyecto. "Por más que lo nieguen, todo el proceso de la DIA ha estado plagado de dudas", dice el legislador.
También señaló que hay "desconfianza" en la población "cuando el Estado dice que va a controlar".
Magistretti insistió que el problema es de "confianza" y agregó que se debe trabajar en "recuperar la confianza". "Será trascendental que el Gobierno tenga apertura política para aceptar los pedidos de informes que la Legislatura realice sobre la marcha de este proyecto", marcó.
Agregó que el Gobierno tiene que "reforzar las herramientas de las cuales dispone la ciudadanía y la prensa para saber cómo se va desarrollando todo lo relacionado con este proyecto, que es insignia y debe desarrollarse de manera impecable".
"Me atrevo a solicitar que se retire el proyecto en Diputados que cercena el mecanismo al acceso a la información pública", remató Magistretti.
Y volvió al proyecto: "Confío en lo que todavía existe de calidad institucional que nos permitirá realizar los controles necesarios y cortar la influencia del populismo político sobre la actividad económica de la provincia que tanto necesitamos para el bienestar de nuestros comprovincianos. Queremos colaborar con la provincia para dar seguridad jurídica y debemos darle tranquilidad a la provincia por lo que insto al Gobierno para que podamos mejorar los mecanismos de control de San Jorge y los proyectos mineros que se puedan desarrollar".
Pedro Serra se manifiesta a favor del proyecto San Jorge. "Hemos hablado de dicotomías, como ¿minería o agricultura? no es así, es minería y agricultura", dijo.
El senador sanrafaelino señaló que en el análisis por parte del Gobierno de la DIA de San Jorge "ha habido un sinnúmero de errores políticos en una actividad que es noble y que le hace falta a Mendoza".
"Que Mendoza no tenga minería teniendo montaña y cordillera es como decirle a Mar del Plata que no tenga pesca. Pero en Mar del Plata se pusieron de acuerdo en base a la actividad extractiva y aquí no", manifestó.
También dijo que otra dicotomía es "mina o contaminación". "Nosotros discutimos la 7722, que está vigente y a la cual voy a defender. La ley dice que hay ciertos contaminantes que no se pueden utilizar", planteó, en términos de establecer un "paraguas" legal a la actividad.
"Creo en la seriedad de la Legislatura, creo que el tiempo se tiene que dar. He estado a favor de todos los proyectos y lo estaré, pero cada vez la vara es más alta. Nadie cree en los controles del Estado, y está bien que la gente no lo crea porque el Estado es un mal controlador, pero seremos nosotros los responsables de que el Estado controle", adelantó.
"No creo que tenga que haber falsas dicotomías con mentiras", finalizó.
Algunos senadores aseguraron que las carencias del proyecto y los condicionamientos puestos en los informes sectoriales y la DIA podrían generar problemas legales porque la Corte Suprema de la Nación tiene antecedentes en ese sentido.
Félix González dijo que votaría en contra, pero que no se debate ahora sobre "minería sí o no", sino sobre un proyecto. "Vivimos en un bucle y esto es el anticipo de un nuevo fracaso", dijo. González trajo a colación la sesión de diputados del 2011, cuando San Jorge fue rechazado.
Félix González trajo a la memoria palabras de Cornejo en 2011, cuando estaba en contra de San Jorge. Uno de los puntos en los que puso énfasis fue la jurisdicción sobre el arroyo El Tigre: la empresa dice que es agua "privada", pero Irrigación determinó que es de dominio público y debe pedir autorización. González dijo que hubo flaqueza en la defensa del Ejecutivo en remarcar esa postura.
San Jorge tendría 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención
La oposición toma los resultados y advertencias de organismos oficiales para mencionar los riesgos de San Jorge y los temas a mejorar del proyecto.
Gerardo Vaquer también argumentó su oposición a San Jorge y cuestionó la decisión de restringir el acceso a la Legislatura. Los cuestionamientos principales del senador estuvieron relacionados con el manejo del agua, en particular el arroyo El Tigre y también la calidad del agua subterránea.
Según dijo, los estudios están desactualizados. Allí citó al Departamento General de Irrigación sobre los estudios y requisitos que aún debe cumplir la empresa para ejecutar el proyecto. Además, advirtió sobre riesgos legales y económicos por las carencias de la DIA. "Voto en contra por mis hijos y mis nietos y por los nietos de ustedes", cerró Vaquer.
Las razones del cambio en el PJ: leé el detalle de la rosca que derivó en una votación más holgada a favor de San Jorge.
Cristina Gómez, del PJ, fue la primera en hablar en contra de San Jorge. "Quiero expresar mi negativa rotunda a este proyecto", dijo la senadora. "El pueblo tiene que ser oído", dijo. En el peronismo hay disidencias internas porque parte del bloque votará a favor. "El agua es la responsable de la provincia que tenemos. Mendoza no necesitó la minería", aseguró la senadora, quien denunció que hay sectores productivos que fueron abandonados en la provincia. "Estamos ante un nuevo plan platita que va a ir para muy poca gente", denunció.
Insólito: por las restricciones al ingreso de personal, no hay empleados en la Legislatura y los senadores se quejaron porque no tienen agua.
Se suman votos. Parte del peronismo votará a favor del proyecto San Jorge y, así, habrá más apoyo político. Los senadores Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache, Adriana Cano y Alejandra Barro, del PJ, votarán a favor. Así, San Jorge sería avalado al menos por 30 senadores. El cambio dentro del PJ se dio porque, aseguran, el oficialismo respondió las dudas y se incorporaron informes de Irrigación. Los peronistas Félix González, Helio Perviú, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez votarán en contra
La Unión Mendocina vota a favor. Así lo dijo el senador Martín Rostand. Gabriel Pradines, del mismo bloque, ratificó esa postura, aún con algunos cuestionamientos al oficialismo.
Adentro del recinto está todo tranquilo. Son lo están los legisladores, los secretarios y mucha policía. Hay rosca entre los senadores peronistas porque algunos podrían votar a favor.
San Jorge tiene 25 votos asegurados. Dentro del PJ hay algunas diferencias. Dulio Pezzutti anunció que se abstendrá de votar, es decir no sumará un voto ni a favor, ni en contra.
Llegó la columna principal de manifestantes desde el Nudo Vial. Ya son más de 2 mil las personas que se concentran para protestar en contra de San Jorge.
El senador Martín Rostand, de la Unión Mendocina, defendió el proyecto y aseguró que se debate "el futuro de Mendoza". Así, dijo que votará a favor aún con las disidencia que tienen con el Gobierno. Al mismo tiempo dijo que el proyecto tiene falencias, pero "ninguna es insalvable".
De manera curiosa la sesión de estira por la argumentación de Jésica Laferte, de la UCR, que argumenta sobre el Distrito Minero Malargüe, fuera del contexto del tema principal.
San Jorge es un proyecto para explotar un yacimiento de cobre ubicado en Uspallata. Tiene previsto una inversión de casi 600 millones de dólares y prevé extraer 40 mil toneladas de cobre por año. Por eso es un proyecto mediano. La vida útil es de 16 años, con posibilidad de estirarla a 27 años. Usará el proceso de flotación para extraer el cobre y no es emplearán sustancias prohibidas por la ley 7722.
Mientras el Senado trata San Jorge, afuera de la Legislatura las calles están cortadas y se suman manifestantes en la Plaza Independencia.
La senadora Fernanda Sabdín, de Cambia Mendoza, siguió con la defensa del proyecto y destacó que San Jorge cumple con la ley 7722. La legisladora recordó que San Jorge tuvo un intento previo y que ahora fue "reformulado". En aquel entonces el radicalismo se opuso a la aprobación de ese proyecto. "Las modificaciones vuelven al proyecto más consistente", aseguró.
Yamel Ases cerró la defensa del proyecto asegurando que el Gobierno busca un modelo de minería sostenible "real y posible".
Curioso: Hebe Casado no puede presidir la sesión porque está a cargo del Poder Ejecutivo, pero está presente en la Legislatura como espectadora.
La informante por parte del oficialismo aseguró que San Jorge no pone en riesgo el recurso hídrico. Además aseguró que San Jorge tiene más de 150 obligaciones ineludibles antes de poner en marcha el proyecto.
El peronismo se opuso a al cambio en el orden de tratamiento de los proyectos, pero el oficialismo hizo valer su mayoría. Por eso el tratamiento de la DIA de San Jorge comenzó a las 10 de la mañana.
Esperan votar San Jorge antes del mediodía. El oficialismo confía en la aprobación porque tiene 25 votos a favor garantizados. Si es necesario, Marín Kerchner podría dejar la presidencia temporalmente para votar.
Los manifestantes en contra de San Jorge aún no llegan masivamente a la Legislatura.
El Senado ya trata el proyecto San Jorge, antes de lo previsto. La senadora Yamel Ases es la miembro informante y defiende el proyecto San Jorge desde lo técnico y lo político.