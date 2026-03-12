El Ministerio de Transporte bonaerense detectó más de 650 mil fotomultas en 0: ordenan auditoria millonaria

La banda de los borramultas sigue activa en el Ministerio de Transporte bonaerense. En los últimos meses detectaron cerca de 682 mil fotomultas en “cero” . Desde la cartera de Transporte provincial iniciaron el proceso para contratar una auditoría externa, que sería “a medida” de una empresa vinculada a un funcionario del ministerio conducido por el massista Martín Marinucci , con lazos en el escándalo de “Chocolate” Rigau .

Según información oficial a la que pudo acceder MDZ en exclusiva, en el expediente EX-2026-02102599-GDEBA-DSTECMTRAGP, el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reconoce que en el sistema de fotomultas existen, al menos, 682.000 actas de infracción con valor cero. Es decir, multas sin monto y sin una trazabilidad clara que permita reconstruir el motivo por el cual fueron “eliminadas” las infracciones.

Motivo por el cual, luego de detectar graves inconsistencias en la plataforma informática que procesa las fotomultas , desde la cartera de transporte conducida por Martin Marinucci , se inició un proceso administrativo interno para contratar una auditoría técnica integral del sistema que administra las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

El dato de la contratación de una empresa para realizar una auditoría, surge de un informe técnico firmado por Pablo Hernán Guarino, Director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense, quien elaboró la justificación técnica para avanzar con la inspección integral del sistema que administra las infracciones de tránsito en toda la provincia.

El Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT) es una plataforma que centraliza todo el proceso sancionatorio provincial. Va desde la radicación del acta de infracción hasta el cálculo de deuda, notificaciones, descargos, resoluciones y pagos.

En el documento técnico, realizado por el Director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense, se advierte que el sistema presenta fallas estructurales, operativas y de seguridad que comprometen la integridad de los datos y la trazabilidad del flujo sancionatorio, además de inconsistencias vinculadas al impacto de pagos que no se pueden determinar con precisión.

Entre los problemas detectados figuran: bases de datos saturadas, deficiencias en los mecanismos de conciliación de pagos, debilidades en la seguridad informática y el uso de usuarios genéricos con credenciales compartidas entre juzgados provinciales y municipios. Una práctica utilizada por los “borramultas”, que impide reconstruir con precisión quién realizó determinadas operaciones dentro del sistema.

Asimismo, se advierte que el sistema carece de mecanismos adecuados de firma digital para resoluciones y actos administrativos, lo que genera interrogantes sobre la validez jurídica de determinados procesos dentro del circuito sancionatorio. En el informe, elaborado por la dirección de Informática del ministerio de Transporte provincial, señalan que la evidencia digital vinculada a las infracciones carece de controles criptográficos suficientes. Por lo que se dificulta garantizar la integridad técnica de los registros y la cadena de custodia digital de los documentos.

Una auditoría... ¿a “medida”?

Tras el informe técnico desde el Ministerio de Transporte solicitaron formalmente iniciar el proceso de contratación de un Servicio de Auditoría Técnica Integral del sistema SACIT. La empresa que se encargará de la auditoria deberá realizar los análisis de las bases de datos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, procesos automáticos y trazabilidad de registros.

La auditoría tendría un plazo de ejecución de doce meses y un presupuesto estimado de 990 millones de pesos, equivalente a unos 82,5 millones de pesos mensuales, según la estimación elaborada por el área técnica del ministerio Transporte provincial.

Valor establecido de la auditoria

Según fuentes de la cartera de Transporte bonaerense consultadas por MDZ, el monto previsto para el servicio de auditoria generó “sorpresas” en sectores administrativos que intervienen en el expediente; afirmando que no se esperaban una estimación de costo de tal magnitud para una auditoría tecnológica con este tipo de características.

Asimismo, señalaron que el avance “veloz” del expediente habría contado con avales técnicos dentro del propio circuito administrativo del ministerio, agregando que el proceso también contaría con la conformidad de funcionarios de primera línea que intervienen en el circuito administrativo del expediente.

Una empresa con “vínculos familiares”

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el cálculo presupuestario incorporado al expediente habría sido elaborado por la empresa Deso Guar SRL, una firma constituida en febrero de 2023 en la ciudad de La Plata.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, la sociedad fue creada por María Julia Desocio y Naim Guarino. Esposa e hijo de Pablo Hernán Guarino, actualmente director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense; y firmante del informe técnico que impulsó la inspección del sistema.

Conformación de la empresa Deso Guar

“La coincidencia” entre el funcionario que impulsa la auditoría externa del sistema y la presencia de un familiar directo en una empresa mencionada como posible adjudicataria, abre interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses. Ya que el área de Informática y Tecnología interviene directamente en la definición de las características del servicio a contratar, por lo que de ser así se trataría de un caso de altruismo con tintes de nepotismo.

Un cambio que genera ruido

En septiembre del 2025 la empresa Deso Guar SA hizo movimientos en su conducción. En los registros publicados en el Boletín Oficial bonaerense, la sociedad registró un cambio de conducción: María Julia Desocio - esposa de Pablo Hernán Guarino- renunció a la gerencia y en su lugar fue designado como nuevo gerente Juan Bautista Melzi.

Cambio en la gerencia de la empresa Deso Guar SRL

Es de destacar que Melzi fue mencionado en distintas investigaciones periodísticas vinculadas a estructuras empresarias y operatorias financieras en el conurbano y la ciudad de La Plata. Particularmente en informes sobre la compra de dólares oficiales, durante la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía de la Nación; que luego eran vendido en financieras y cuevas y por su vinculación en la investigación por el escándalo en la Cámara baja bonaerense puesto a la luz tras la detención de Julio “chocolate” Rigau y de Claudio y Facundo Albini.

Mientras tanto, el proceso administrativo para contratar la auditoría del sistema SACIT ya comenzó a generar cuestionamientos dentro del propio ámbito administrativo del ministerio de Transporte provincial, tanto por el monto previsto —990 millones de pesos— como por posibles incompatibilidades vinculadas a los equipos técnicos que podrían intervenir en la evaluación del sistema, y por figuras investigadas y denunciadas que serían parte de la operatoria.

Pedido interno del ministerio de Transporte bonaerense para la contratación de una auditoria