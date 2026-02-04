Escandalo de las fotomultas: se suma una nueva denuncia que complica a un ministro de Axel Kicillof

La causa que investiga irregularidades en el sistema de fotomultas tuvo un giro digno de una serie de televisión. La Cámara de Empresas de Control y Seguridad Vial ( CECAITRA ) denunció penalmente al empresario Leandro Camami, lo acusan de ser parte de un esquema de extorsión ligado al narcotráfico. La denuncia deja mal parado a uno de los ministros de Axel Kicillof .

En las últimas horas, la tranquilidad de los despachos judiciales platenses se vio interrumpida por una presentación penal que busca dejar en evidencia un esquema de extorsión detrás del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

Cecaitra , una de las cámaras que nuclea a las empresas de seguridad y control vial, denunció al titular de la firma Secutrans, el empresario Leandro Camani ; principal denunciante de las irregularidades en el ministerio de Transporte bonaerenses durante la gestión de Jorge D’Onofrio .

La denuncia contra Leandro Camani , presentada ante UFI Nº 11 a cargo del Dr. Álvaro Garganta (el fiscal tiene a su cargo las investigaciones por las irregularidades en la cartera de transporte bonaerense) es por el uso del sistema penal mediante falsas denuncias, como una herramienta de apriete y extorsión para ganar licitaciones en los municipios; dejando fuera de competencia a otras empresas del sistema de fotomultas .

La acusación da cuenta de tácticas propias de una organización destinada a eliminar competidores mediante la asfixia judicial, poniendo en evidencia la inacción del ministerio de Transporte bonaerense bajo la conducción, del también massista, Martín Marinucci.

El "Manual de la Extorsión" de Camani: cómo funciona el esquema de pinzas

La denuncia de Cecaitra detalla el modus operandi de Leandro Camani. Según consta en la acusación presentada ante el Fiscal Garganta, el titular de Secutrans despliega una secuencia de tres pasos para hacerse con el control del sistema de radares y fotomultas en los municipios: exigencias previas de participación en el negocio, advertencias sobre inminentes denuncias penales en caso de negativa y, finalmente, la judicialización sistemática.

En el expediente judicial, tras esta nueva denuncia sigue sumando volumen, se citan antecedentes de peso, como la causa iniciada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien también habría sido blanco de este tipo de maniobras por parte de Camani. Vale recordar que el lunes Leandro Camani, contra denuncio en la Fiscalía de Garganta al presidente de la AFA.

El negocio de las fotomultas, armado por Leandro Camani, tiene otra particularidad: la firma de convenios con fundaciones universitarias para “saltar” procesos de licitaciones transparentes.

Según lo denunciado por Cecaitra, el empresario acusado mediante este ardid con las fundaciones universitarias habría logrado instalar equipos cuestionados técnicamente, que hoy están bajo auditoría. Motivo por el cual algunos municipios anularon los convenios para evitar se salpicados por la investigación judicial.

Municipios suspenden el sistema de fotomultas

El impacto que tuvieron las diferentes denuncias tiene consecuencias económicas reales en las arcas municipales. Por ejemplo, San Isidro y Mar del Plata avanzaron con la suspensión de los servicios prestados por las empresas de fotomultas y seguridad vial vinculadas a Leandro Camani.

Leandro Camani y Mayra Mendoza El empresario de seguridad vial, Leandro Camani, junto a la ex intendenta de Quilmes Mayra Mendoza

En Quilmes, tras el enfrentamiento con los “trapitos” que responden a Grabois, decidieron no avanzar con el sistema de transito medido y de fotomultas provisto por el empresario denunciado.

Este vacío operativo deja a los municipios en una zona gris: los radares están, pero la validez de las multas es cada vez más cuestionable. La falta de seguridad jurídica es total, y los intendentes, que suelen ser los primeros en defender la "caja de las multas", ahora buscan contratos que no vengan con una citación judicial bajo el brazo.

La guerra de las empresas proveedoras del sistema de fotomultas y seguridad vial, provoco lo impensado: paralizar el sistema de control vial en puntos neurálgicos de la provincia de Buenos Aires.

Narcotráfico y camionetas: los nexos que el fiscal tiene bajo la lupa

Quizás el punto más escabroso de la denuncia presentada por Cecaitra es el que vincula a Leandro Camani con el tráfico de drogas.

En el escrito judicial aportan “una circunstancia adicional que, sin afirmar responsabilidad penal alguna, resulta objetivamente relevante para comprender el contexto, las relaciones y el entramado en el que se desenvuelve el denunciante”, señalando la detención de un individuo imputado en causas de narcotráfico mientras conducía un vehículo de alta gama registrado a nombre de Leandro Camani.

Si bien la presentación no le atribuye una responsabilidad penal directa por tráfico de estupefacientes, el objetivo de los denunciantes es claro: mostrarle al fiscal Garganta el "ecosistema relacional" en el que se mueve el empresario denunciado. Para los denunciantes, este trasfondo es vital para entender la credibilidad de las denuncias que Leandro Camani suele motorizar contra sus rivales.

Un ministerio desbordado y costo político para Kicillof

Mientras las denuncian entran en la fiscalía, comandada por Álvaro Garganta, todas las miradas de calle 6 apuntan al Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci. Una alta fuente de la gobernación provincial al ser consultada por MDZ, sobre el impacto que podría tener el escandalo de las fotomultas, afirmó: “ Sacamos al gordo -por D’Onofrio- y todo sigue igual. Es un descontrol”.

Por su parte los empresarios del sector de seguridad vial también cargaron contra el titular del ministerio de Transporte bonaerense, afirmando que es “alarmante la inacción” y que la cartera parece paralizada, sin capacidad operativa para auditar el sistema ni voluntad política para ordenarlo.

Por lo que muchos se preguntan en la gobernación, cuánto tiempo más Kicillof sostendrá al massista Martín Marinucci al frente de un ministerio clave, como lo es transporte.