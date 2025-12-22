Juan Grabois apuntó contra Mayra Mendoza por la represión a la protesta de los trapitos de Quilmes

Juan Grabois expresó un duro mensaje en X, en medio de la discusión por los trapitos en Quilmes. Hay una detenida.

Juan Grabois apuntó contra Mayra Mendoza por la represión que sufrieron los manifestantes del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), una organización muy cercana al diputado nacional. "Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder", señaló Grabois.

El MTE se manifestó frente al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes. Protestaban en contra de la ordenanza que el oficialismo quilmeño quería aprobar para "ordenar el estacionamiento en Quilmes, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito", según fuentes de la intendencia, que sostienen que "no fue nada pacífico".

Represión en Quilmes El cruce entre Juan Grabois con al intendencia de Quilmes "Lo que hoy se está haciendo en el HCD es votar una ordenanza para llamar a licitación, donde entre otros puntos se establece que se va a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes (en blanco, con obra social)", contaron desde la intendencia.

En ese contexto, se desató el conflicto entre el MTE y la policía municipal. "Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada", sostuvieron desde el MTE en un comunicado. Además, agregaron: "Nuestra compañera Amanda Capece fue brutalmente detenida y hay decenas de compañeros en el hospital".

Mayra Mendoza en la Legislatura bonaerense José Luis Carut/MDZ El diputado Grabois se sumó al reclamo: "Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido".