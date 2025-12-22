Marcha contra San Jorge: asambleas de otros departamentos y gran operativo de seguridad

La declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge (hoy llamado PSj Cobre Mendocino) ya fue aprobado por la Legislatura, sin embargo, las asambleas de distintos departamentos siguen en las calles.Este martes 23 desde las 10.30 habrá una marcha hacia Casa de Gobierno y se espera un gran operativo de seguridad .

El recorrido será desde el kilómetro cero, es decir desde Peatonal y San Martín, hasta la Casa de Gobierno, emulando la gran movilización que hubo hace exactamente 6 años contra la reforma de la ley 7722 - y que tuvo resultados concretos, el exgobernador Rodolfo Suarez dio marcha atrás- aunque no tendrá la masividad de aquella vez.

De todas maneras, asambleas de Uspallata, que es el pueblo donde comenzará a trabajar la minera, del Valle de Uco y de otros puntos de la provincia serán parte de la movilización. También participará la izquierda, a través del Frente de Izquierda y los Trabajadores-FIT-, gremios y algunos sectores del peronismo.

El Gobierno ha dispuesto un gran operativo de seguridad en las últimas marchas, de hecho, en una de ellas, la noche del jueves 11 de diciembre pasado fueron detenidos alrededor de 10 manifestantes y dos periodistas. Para esta ocasión, desde el ministerio de Seguridad están atentos a la cantidad de gente que marche por las calles de Mendoza para medir la cantidad de policías que estará presente.

Según confirmaron a MDZ desde la cartera de Seguridad se dispondrá de fuerzas policiales en Casa de Gobierno y en la Legislatura provincial. La cantidad de agentes dependerá de la gente que marcha.

El Gobierno provincial ve la batalla por San Jorge ganada. Insiste con que se trata de un proyecto minero "de chico a mediano" y que lo que logró imponer fue un tema simbólico: conseguir el consenso legislativo para una iniciativa minera que venía trabada desde hace 15 años.

Cree además, que la gente que participará será en su mayoría "militantes" y no otro tipo de ciudadanía interesada en el tema como ocurrió en 2019. Sin embargo, no pierde la mirada en la marcha, no le es indiferente, especialmente en los departamentos de donde vienen las asambleas. Pero no irá hacia atrás con el proyecto, sino, que seguirá adelante con exigencias para la empresa como ya ha anunciado.

Las asambleas y otros grupos que participarán de la marcha

Desde Uspallata, como ya ocurrió cuando se trató el proyecto en la Legislatura provincial, vendrá una caravana. Lo mismo ocurrirá desde departamentos como San Carlos, Tupungato y Tunuyán que son del Valle de Uco y de donde pertenecen las primeras asambleas contra la minería a gran escala que se armaron en Mendoza.

San Carlos fue un departamento cuya ciudadanía comenzó a juntarse en 2005 en contra de un proyecto minero cercano a la Laguna del Diamante que luego fue declarada área protegida. En estos días han ocurrido algunos hechos, como reclamos frente a la casa de legisladores del Valle de Uco que votaron a favor de San Jorge. Esta situación generó tensiones y el repudio por parte del intendente del departamento de San Carlos, Alejandro Morillas, hoy en las filas del Gobierno provincial.

La izquierda, representado por el FIT y gremios como Judiciales participarán de la marcha. Lo han venido haciendo en los distintos reclamos.Además, también está prevista una segunda marcha a las 19 para la gente que por motivos laborales no pueda participar de la movilización de la mañana.

El gobernador Alfredo Cornejo, la semana pasada, mencionó a dos intendentes opositores como quienes mandaron militancia a las marchas anteriores: Ricardo Mansur (Sembrar, Rivadavia) y Fernando Ubieta (peronismo, La Paz). El primero admitió que envió gente porque dijo que representa el pensamiento que ha tenido desde siempre: oponerse a este tipo de minería. Para la marcha de este martes no está previsto la presencia de gente de Rivadavia pero seguirán activos en las movilizaciones que vendrán, aseguraron a este diario desde ese municipio.

Primero San Jorge y ¿luego la 7722?

El Gobernador manifestó en una entrevista que dio este lunes a Radio Nihuil que para él "es ridículo que una Declaración de Impacto Ambiental" de un proyecto minero deba pasar por la Legislatura. Para Cornejo, es un tema técnico, no político. "El sistema político mendocino debe aislar a los fanáticos", dijo.

La ley 7722 aprobada el 20 de junio de 2007 tras masivas movilizaciones antimineras, especialmente en el departamento de General Alvaer es quien establece que las DIAs pasen por la Legislatura provincial, en su artículo 3.

Por lo tanto, de alguna manera ¿dejo abierta las puertas para esta modificación? El tiempo y la política, dirán.