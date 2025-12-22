Sandra Pettovello reapareció en público con una categórica definición de la reforma laboral

La ministra de Capital Humano , Sandra Pettovello , defendió este lunes la reforma laboral impulsada por el Gobierno y cuestionó a las administraciones anteriores por no haber promovido una legislación más moderna en el área.

En una entrevista radial, la funcionaria apuntó contra el kirchnerismo y gobiernos previos al afirmar que sus políticas derivaron en altos niveles de informalidad laboral. “¿Hacia dónde nos llevaron las políticas del kirchnerismo y los gobiernos anteriores? A la informalidad de la mitad de la población económicamente activa”, sostuvo.

La defensa de Pettovello al proyecto oficialista llega luego de que La Libertad Avanza en el Senado decidiera postergar el debate para 2026. El bloque que preside Patricia Bullrich aún no cuenta con los votos para avanzar con esta reforma. En ese contexto, decidió priorizar la sanción del Presupuesto 2026, que ya tiene el aval de Diputados.

Así, la ministra remarcó que el debate sobre la reforma laboral debe basarse en datos concretos y no en discursos. “Es una cuestión de datos y de hechos. Podemos relatar cualquier cosa, pero la realidad es que la gente necesita trabajar”, señaló.

En ese sentido, planteó que sin empleo no hay derechos laborales que proteger. “¿Qué derecho protegemos si trabajo no hay?”, se preguntó. Y concluyó: “Para proteger el derecho del trabajador, tenemos que proteger el trabajo”.

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio en el debate por la reforma laboral en el Senado.

Pettovello es una de las funcionarias con mayor peso dentro del Gabinete y mantiene un vínculo estrecho con el presidente Javier Milei, pese a su bajo perfil público.

La semana pasada el secretario de Trabajo, Julio Cordero, parte de la cartera de Capital Humano, defendió el proyecto en el Senado: "Nuestro pensamiento es que este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principal de pedido de la ministra Sandra Pettovello de que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores y esto es lo que se hizo".

"Este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, destacó.