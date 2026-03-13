Hugo Moyano cedió ante las cámaras empresarias y acordó un paritaria en línea con lo que quería el Gobierno

Hugo Moyano había prometido que no iba a ceder. Venía reclamando aumentos trimestrales y una compensación del 8% por la inflación acumulada, en abierta tensión con la pauta salarial que fija el Gobierno. Pero este viernes, el histórico líder de Camioneros firmó un acuerdo que se ajusta a lo que el Ministerio de Economía tenía en mente.

El convenio alcanzado con las tres cámaras del sector —FAETYL, FADEEAC y CATAC— establece un aumento del 10,1% en seis meses, con vigencia entre marzo y agosto y una cláusula de revisión durante la primera quincena de junio.

Las subas se distribuyen mes a mes de forma decreciente: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto . El acuerdo aclara que en esa revisión de junio únicamente se considerará la diferencia entre el Índice de Precios al Consumidor y el período paritario a revisar.

Para compensar el desfase del acuerdo anterior, firmado para el período diciembre 2025-febrero 2026, se acordó el pago de una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo. Según el texto oficial, de esa suma se incorporarán $49.471 a los salarios básicos del chofer de primera categoría, y proporcionalmente a todas las categorías, a partir de abril de 2026.

El acuerdo es semestral —no trimestral, como exigía Moyano— y las cifras pactadas quedan por debajo de la inflación proyectada para el período. Una concesión significativa para un gremio que históricamente marcó el techo de las negociaciones salariales en la Argentina.

En enero, Camioneros había reclamado a los empresarios una revisión "urgente y más frecuente" de los sueldos , lo que implicaba abandonar los acuerdos semestrales en favor de revisiones trimestrales, una postura que chocaba directamente con la estrategia del Ministerio de Economía de alentar paritarias de mayor vigencia para que los aumentos no interfieran en la inflación.

El texto también incorpora un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad, aunque únicamente para las ramas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas, a partir de abril. Y eleva la contribución empresarial a la obra social del sindicato de $22.000 a $25.000 por trabajador por mes.

Las negociaciones fueron monitoreadas de cerca por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el acuerdo y ahora lo homologaría como una "paritaria modelo" que el Gobierno aspira a que se replique en otras actividades.