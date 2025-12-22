Mejoras climáticas y sonoras: qué proponen las empresas que quieren controlar el Aconcagua Arena

Dos grupos empresarios compiten para quedarse con la concesión para el uso y explotación comercial del estadio Aconcagua Arena por los próximos 20 años. El Gobierno de Mendoza dio a conocer que en la disputa hay dos oferentes: una firma con asiento en Buenos Aires con gran experiencia en la organización de grandes eventos y espectáculos y otra sociedad de empresas mendocinas.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó la decisión de que el estadio ubicado en el Parque General San Martín pase a manos privadas para potenciar la actividad impactando en el turismo, la ocupación hotelera en temporada baja, la actividad gastronómica y la oferta cultural y recreativa de la provincia.

En Gobierno provincial aspiran a tener 200 fechas anuales en el Aconcagua Arena con shows artísticos, eventos deportivos, culturales y académicos.

La concesión del estadio cubierto será por 20 años pero además, los nuevos dueños deberán realizar una inversión que rondará los 5 millones de dólares para la puesta a punto del establecimiento.

La licitación plantea la instalación de equipos de climatización y una mejora en la sonorización, dos aspectos que no se contemplaron en el proyecto original de la obra.

Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria pagará un canon anual a la provincia que se destinará a programas de deporte social, indicaron desde la Subsecretaría de Deportes. El contrato incluirá la reserva de seis fechas al año para eventos propios del Gobierno, destinados a la promoción del deporte social y el desarrollo de la cultura local.

Nuevos aires acondicionados y mejora acústica

Las dos propuestas serán analizadas durante las próximas semanas por la Comisión de Evaluación de Ofertas y de Preadjudicación. En la ponderación tendrán en cuenta múltiples aspectos vinculados a la adecuación de la infraestructura y la incorporación de servicios adicionales como gastronomía.

Analizarán que las propuestas presenten un plan integral de uso, inversión y explotación del estadio y la oferta ganadora deberá asegurar la funcionalidad completa del sitio y cumplir en tiempo y forma todas las obligaciones asumidas, como establece el pliego.

aconcagua arena edificio 7.JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las obras más importantes proyectadas consisten en la instalación de sistemas de aire acondicionado frío/calor y la optimización del sistema acústico del estadio cubierto.

Uno de los oferentes es Perfeta Producciones SA, una empresa con asiento en la Ciudad de Buenos Aires involucrada en la organización de grandes eventos y espectáculos. El otro es un grupo mendocino integrado por las empresas locales Broda SA, Nexo SA y SIGRA Desarrollos SAS.

La propuesta del grupo empresario mendocino

Uno de los oferentes que busca la concesión del estadio cubierto es Arena M SA, una sociedad anónima integrada por reconocidos empresarios mendocinos. Esta flamante firma está integrada por tres empresas locales. La Sociedad Anónima se constituyó el 18 de diciembre pasado, un día antes de la fecha límite para la presentación de ofertas en el marco de la licitación.

El grupo lo integran Broda SA, representada por los hermanos Joaquín y Santiago Barbera, dueños de el Diario Los Andes; Nexo SA, representada por Guillermo José Maldonado y perteneciente al grupo mediático de Canal 9 Televida, LV 10 y el diario El Sol; y Sigra Desarrollos SAS, cuyo administrador es Lautaro Domínguez.

Estos empresarios contrataron hace un tiempo a un especialista en sonorización y acústica que elaboró un detalle de las obras y la inversión necesaria para acondicionar el Aconcagua Arena para garantizar la calidad sonora de los shows artísticos y espectáculos que se desarrollen.

estadio cubierto arena aconcagua (7).JPG

La propuesta contempla la intervención acústica en 6 áreas:

Cubierta interior: celulosa fonoabsorbente (EMAT LURAEP, SonaSpray FC), espesor 38 mm, densidad 45 kg/m³, malla metálica y perfilería aluminio, 9.500 m². Estéreo: bafles lana mineral (Isover Acustiver P, Rockwool), paños 1,20×0,96 m, espesor 100 mm, densidad 35 kg/m³, colgado con tensores, 5.000 m². Perímetro traslúcido: policarbonato alveolar (Polistore), paños 1,05×2,9 m, espesor 10 mm, bastidores aluminio, 1.015 m², longitud 350 m. Superficies horizontales: placas melamina (Fonac Class I, Sonex), 0,60×1,20?m, espesor 50?mm, fijado con cemento de contacto, 480?m². Pared perimetral campo: lana vidrio 100 mm/35 kg/m³ o lana roca 200 mm/74 kg/m³ (Rockwool, Isover), estructura y malla metálica, 580 m². Pared bajo segunda bandeja: lana vidrio 30?kg/m³, 10 cm (390 m²), cerramientos sintonizados 20 cm (390 m²), interior cerramientos 10 cm (580 m²), estructura y malla metálica.

Asimismo, planean intervenciones adicionales como cabinados electromecánicos, sellados de pases/juntas y paramentos verticales puntuales.

Por otro lado, esta oferta también detalla la intervención termo mecánica a realizar para la instalación de un sistema de aire acondicionado frío/calor.

La mejora en el sistema de climatización incluye:

Sistema VRF frío/calor INVERTER. Provisión e instalación de 44 condensadoras Samsung VRF de 68 HP c/u + 22 UTAS Trox de 60 TR c/u con etapas de filtrado y economizador (free cooling).

Zonificación en 22 áreas, cada equipo toma 2 líneas de conductos existentes.

Control central con medidor de horas.

Conductos en chapa galvanizada calibre 20/22, aislados térmicamente en tramos exteriores, conectados a ductos de impulsión y retorno existentes. Soportación metálica.

Recuperadores de calor incorporados. 8 ventiladores de retorno. Trabajos eléctricos en 4 bases existentes. Grúa para izaje, instalación, puesta en marcha, ingeniería y planos conforme a obra.

Garantía: 5 años compresor, 1 año resto de componentes e instalación (sin intervención de terceros).

Una empresa de trayectoria entra a la disputa

premier padel aconcagua arena (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

El otro de los oferentes es Perfeta Producciones SA, una empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculada al empresario Marcelo Fígoli, propietario de grandes grupos como Fénix Entertainment y Alpha Media.

Desde el Gobierno destacaron que este oferente presentó el plan de inversión y el plan de explotación, además de un listado significativo de empresas mendocinas con las que propone desarrollar el proyecto.

En su presentación detallaron que se instalarán nuevos equipos de aire acondicionado marca BGH y también paneles acústicos marca Isover, en caso de resultar adjudicatarios de la concesión.