Cuáles son las dos empresas que compiten por quedarse con el estadio Aconcagua Arena

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes que dos empresas presentaron ofertas para obtener la concesión del Aconcagua Arena . El Gobierno provincial decidió que el estadio cubierto ubicado en el Parque General San Martín pase a manos privadas y convocó a una licitación. Uno de los oferentes es Perfeta Producciones SA, una empresa con asiento en la Ciudad de Buenos Aires involucrada en la organización de grandes eventos y espectáculos. El otro es un grupo mendocino integrado por las empresas locales Broda SA, Nexo SA y SIGRA Desarrollos SAS.

A comienzos de noviembre el Gobierno de Mendoza lanzó el llamado a licitación pública para concesionar la utilización y la explotación del estadio Aconcagua Arena por un plazo máximo de 20 años.

“Se presentaron dos oferentes con experiencia comprobada y planes de inversión orientados a jerarquizar el espacio. Creemos que una gestión privada profesional permitirá que el Arena funcione de manera sostenida durante todo el año, con el objetivo de alcanzar cerca de 200 fechas anuales”, manifestó Cornejo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario provincial destacó que este plan para potenciar la actividad del estadio cubierto impactará en el turismo, la ocupación hotelera en temporada baja, la actividad gastronómica y la oferta cultural y recreativa de la provincia.

“Fue un mal proyecto al inicio, sin planificación que ni siquiera había pagado el gobierno anterior sino que terminamos de pagarlo en mi primer mandato”, disparó el gobernador apuntando contra el ex gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez que proyectó el estadio cubierto sin concluir la obra.

En ese sentido, explicó que “por eso decidimos convocar al sector privado, con reglas claras, para potenciar la infraestructura pública y ponerla al servicio del desarrollo, la producción cultural y la economía de Mendoza”.

Estadio cubierto en manos privadas

Las propuestas para administrar el estadio ubicado en el Parque General San Martín tienen un plazo máximo de hasta 20 años e incluyen el ofrecimiento de un canon de uso que el privado deberá pagar al Estado provincial mientras dure la concesión.

Asimismo, también se contempla la instalación de equipamiento, la administración y explotación comercial del establecimiento. Entre las inversiones requeridas se incluyen equipos de climatización y una mejora en la sonorización.

A su vez, el contrato incluirá la reserva de seis fechas al año para eventos propios del Gobierno, destinados a la promoción del deporte social y el desarrollo de la cultura local.

Las dos empresas oferentes

Dos grupos empresarios presentaron ofertas para quedarse con la concesión del Aconcagua Arena y ahora la comisión evaluadora deberá determinar cuál es la adjudicataria del estadio cubierto por los próximos 20 años.

Uno de los oferentes es Perfeta Producciones SA, una empresa asentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculada al empresario Marcelo Fígoli, propietario de grandes grupos como Fénix Entertainment y Alpha Media.

En su presentación detallaron que se instalarán nuevos equipos de aire acondicionado marca BGH y también paneles acústicos marca Isover, en caso de resultar adjudicatarios de la concesión.

Por otro lado se presentó Arena M SA, una sociedad anónima integrada por reconocidos empresarios mendocinos. Esta flamante firma está integrada por tres empresas locales, aunque aclararon en la licitación que se encuentran “en formación”, por lo que podría sumar algún integrante más.

El grupo está conformado por un lado por la empresa Broda SA, representada por los hermanos Joaquín y Santiago Barbera. Se trata de una firma con negocios en gastronomía, retail, servicios financieros y desarrollos inmobiliarios y también propietarios del diario Los Andes.

También la integra Nexo SA, representada por Guillermo José Maldonado. Esta empresa de publicidad en la vía pública pertenece al grupo mediático de Canal 9 Televida, LV 10 y el diario El Sol, propiedad de la familia del empresario Sigifredo Alonso.

El otro componente de la firma es Sigra Desarrollos SAS, cuyo administrador es Lautaro Domínguez.

En su propuesta este grupo empresario detalló que realizará una intervención acústica en seis áreas. También instalará 44 condensadoras Samsung VRF, entre otras especificaciones.