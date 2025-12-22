Asado en la Quinta de Olivos: Javier Milei reunirá al Gabinete para un balance de fin de año

Convocado para un balance de fin de año, el Gabinete de Javier Milei visitará este lunes por la noche la Quinta de Olivos para celebrar un asado con el presidente y repasar los hitos de un nuevo año de la gestión libertaria . Todo esto mientras el oficialismo busca darle las puntadas finales al tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado.

La invitación al banquete incluyó, por supuesto, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; junto con la totalidad de los ministros, secretarios y funcionarios de confianza del presidente que suelen participar de las reuniones políticas en la Casa Rosada.

Así, la postal de cierre de año en Olivos incluirá a los recientemente incorporados ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Cancillería), junto con los ya veteranos de la gestión: Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Completan la partida el asesor presidencial Santiago Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; además de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy -apodada 'Cerebro' por Javier Milei-; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Según pudo saber MDZ , el encuentro no será una cumbre política para discutir medidas o posibles estrategias de acción -eso sucedió este mediodía en la Casa Rosada durante una nueva reunión de la mesa política- sino un evento social para dar una muestra de unidad, afianzar los vínculos personales y hacer un balance de lo que fue un año galopante. "Es un brindis normal de fin de año", subrayaron en Balcarce 50.

Encontrar las diferencias: los que ya no estarán en la foto

El evento será una réplica de la postal del pasado 26 de diciembre, donde Milei también había citado a su equipo completo en la quinta presidencial para repasar lo que había sido su primer año al frente de la gestión. En esa oportunidad, cada comensal había abonado su plato con un posnet de la Casa Rosada. Aún no fue comunicado si ese mecanismo se repetirá.

Por fuera de la facturación, las diferencias notables del evento respecto a su edición previa estará en los asistentes, luego de las varias salidas que tuvo el Gabinete de Milei en los últimos meses, algunas más cordiales que otras.

Esta vez, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri y el entonces jefe de asesores del presidente Demian Reidel no formarán parte de la foto grupal de fin de año. Los primeros dos dieron un paso al costado en medio de una interna feroz con el asesor presidencial Santiago Caputo. Por su parte, el exministro de Defensa dejó su lugar en buenos términos para asumir como diputado nacional tras encabezar la lista libertaria en Mendoza. Por último, Reidel permanece en la gestión pero fue enviado a presidir el denominado Consejo Nuclear Argentino y hace tiempo que no forma parte de las reuniones de la mesa chica del presidente.

Misión Presupuesto 2026

Más allá de que la discusión política no será el eje central de la jornada, la cena se producirá en medio de las negociaciones finales que los principales dirigentes del Gobierno llevan adelante para lograr la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado este viernes.

El oficialismo logró darle media sanción a la ley de leyes de Milei, la primera de su gestión, pero sin un capítulo clave. En un revés imprevisto, el Gobierno intentó incluir en el proyecto un artículo para derogar leyes que, según su mirada, atentan contra el equilibrio fiscal como la Ley de emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Sin embargo, las negociaciones fallaron y el denominado capítulo XI se fue a pique.

Aún así, el presidente ratificó este domingo que el Gobierno buscará avanzar con la ley como está y descartó cualquier posibilidad de veto al proyecto, aunque sí aclaró que reacomodará las partidas necesarias para garantizar el equilibrio fiscal del Presupuesto.

En ese contexto, las principales lanzas negociadoras del Ejecutivo, con Patricia Bullrich en el Senado y Diego Santilli en línea directa con los gobernadores, buscan asegurar que no habrá sorpresas el viernes. Si todo sale bien, Milei podrá brindar el 31 con su primer Presupuesto aprobado, un hito que buscará marcar previsibilidad y margen de acción en el Congreso de cara a un año que promete estar cargado de actividad legislativa.