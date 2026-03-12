"Robar está mal": en plena polémica con Manuel Adorni, Javier Milei disparó contra el kirchnerismo

Milei volvió a agitar las aguas de la "batalla cultural" mientras el Gobierno mantiene un hermetismo total sobre el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial.

En medio del hermetismo total por la participación de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva que viajó a Nueva York en el avión presidencial, Javier Milei subió la apuesta moral apuntando directamente contra el corazón del relato kirchnerista.

Anoche, el presidente utilizó su cuenta de X para reforzar el mensaje que ya había planteado el 1° de marzo en el Congreso. Al compartir un video donde un militante justifica la corrupción de los años de Néstor y Cristina Kirchner como una "redistribución", Milei fue lapidario: "¿Acaso que te beneficies con la repartija de lo robado eso hace que robar esté bien? No. Robar está mal", escribió.

image El "Efecto Adorni": los viajes bajo la lupa Las últimas denuncias contra el jefe de Gabinete apuntan a un uso de recursos públicos que contradice el discurso de austeridad y combate a la "casta". Todo se desató cuando se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial que llevaba a Milei y su comitiva rumbo a Nueva York por el Argentina Week.