Mesa política navideña: el Gobierno trabaja en la previa de las fiestas para garantizar el Presupuesto en el Senado

A días de Nochebuena la actividad no para en la Casa Rosada. La mesa política de Javier Milei se reunirá este lunes para afinar los últimos detalles de la sesión definitoria programada para este viernes en el Senado , donde el Gobierno tiene la misión de sancionar el Presupuesto 2026 . Diego Santilli y Patricia Bullrich lideran las conversaciones y crece el malestar de los senadores del Interior, que fueron obligados a retornar a la Ciudad de Buenos Aires tras el brindis navideño.

El encuentro de los principales alfiles políticos del presidente se llevará a cabo desde las 12.30 en Balcarce 50. Presidido por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también participarán del convite el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Cerca de los invitados aseguraron a MDZ que el tema del Presupuesto "ya está terminado" y que el Gobierno tendrá los números para avanzar sin sobresaltos con la aprobación el viernes. Para garantizar la calma, el presidente Javier Milei confirmó que el oficialismo no buscará insistir con la reimposición del Capítulo XI del proyecto que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su par de Financiamiento universitario.

Ambas iniciativas eran apuntadas por el Ejecutivo por su alto costo fiscal y por eso fueron sumadas a último momento a la ley de leyes libertaria, pero las negociaciones con la oposición fracasaron y un grupo de gobernadores -y sus respectivos legisladores- retiraron su apoyo al oficialismo.

Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) fueron los mandatarios que el Gobierno contaba dentro de sus filas pero que finalmente no aportaron algunos -o todos- sus votos en Diputados.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich lidera las conversaciones del oficialismo en el Senado para garantizar que todo marche acorde al plan. N/A

Avanzar con la ley como está: la garantía de la paz

Tras el rechazo del apartado, en Casa Rosada se conversaba la posibilidad de insistir en el Senado con las medidas o incluso vetar el proyecto completo para salvaguardar el equilibrio fiscal, pero Milei lo descartó de plano.

"Nosotros tenemos Presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero", subrayó el presidente, y explicó: "Lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas". "Sin subir impuestos", agregó el mandatario en diálogo con LN+.

Desactivado el potencial conflicto por el Capítulo XI, el Gobierno apuesta a que todo marche acorde al plan el viernes. Para ello, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa sus habituales conversaciones con los gobernadores afines para asegurarse de que no haya sorpresas y limar asperezas.

"Introducir de golpe dos leyes muy sensibles, derogarlas o pretender derogarlas de un momento a otro también ha llevado a que suceda esto", había planteado este domingo el salteño Gustavo Sáenz, y sentenció: "Con el equilibrio fiscal, el déficit cero, no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien que haya que defenderlo y me parece muy bien y que la inflación vaya bajando y todo, pero hay que buscar equilibrios".

diego santilli Diego Santilli continúa con sus conversaciones con los gobernadores en pos de la aprobación del Presupuesto 2026. Noticias Argentinas

Diálogo con los senadores y el enojo de los bloques del interior

Por su parte, Patricia Bullrich encabezó el domingo un zoom con representantes de los bloques dialoguistas en la cámara alta para encolumnar posturas detrás de la iniciativa del Gobierno. En términos generales, las respuestas fueron positivas.

"El Presupuesto va a salir seguro. Mínimo van a tener entre 37 y 41 votos seguros. La mayoría de los senadores responden a gobernadores y sus terminales dijeron que tienen que acompañar", le confió a este medio un legislador al tanto de las conversaciones.

Sin embargo, más allá de la postura política frente a la ley de leyes libertaria, entre las bancadas del interior surgió un profundo malestar por la fecha elegida por el oficialismo para avanzar con la sesión y las complicaciones logísticas que implica el día después de Navidad.

"A la gente del interior nos complica. Es para porteños que piensan que estamos acá. Tengo que hacer 300 kilómetros para ir al aeropuerto y viajar en Navidad. No hacen nada en todo el año y nos vienen a joder en estas fechas cuando no vemos a nuestras familias en todo el año", disparó furioso un senador que puso en duda su asistencia para el viernes.

Además del Presupuesto, la bancada que preside Patricia Bullrich buscará aprobar la Ley de inocencia fiscal, que busca fomentar el uso por parte de los ciudadanos de dólares comprados en el mercado informal.

En cambio, el resto de las iniciativas que el Gobierno buscaba impulsar en el Senado como la reforma laboral o la modificación a la Ley de Glaciares fueron postergadas para el 10 de febrero ante la creciente resistencia de la oposición y el sindicalismo. Paso a paso, parecen decir en Balcarce 50, donde el objetivo es brindar el 31 con un Presupuesto aprobado sobre la mesa. Será el primero de la gestión de Javier Milei.