Presupuesto 2026: el Gobierno acusó una traición de los gobernadores y adelantó que la ley "ya no sirve"

En una sesión maratónica que se extendió hasta largas horas de la madrugada, el Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026 , una de las prioridades de Javier Milei. Sin embargo, la caída de un capítulo clave que derogaba leyes sensibles de alto costo fiscal empañó el triunfo del oficialismo, que se niega a avanzar con una ley que no respete el equilibrio fiscal. Furia contra los gobernadores aliados que no acompañaron y críticas por lo bajo contra Martín Menem por las frustradas negociaciones en la Cámara de Diputados.

El gran revés para el Gobierno llegó pasadas las 1.30 de la madrugada del jueves, cuando la oposición logró imponerse con 123 votos negativos contra 117 afirmativos (2 abstensiones y 13 ausentes) y rechazó el apartado más delicado de la ley de leyes para el oficialismo. Este contenía la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario , dos iniciativas impulsadas por la oposición este año que el Ejecutivo se resistía a implementar por el gasto que representan.

Además, dado que el oficialismo impulsó una votación por capítulos y no por artículos, en la volteada también cayeron dos puntos de último momento que La Libertad Avanza incorporó para presionar a sus aliados a acompañar el apartado: el pago de la deuda de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un aumento de financiamiento para el Poder Judicial (por $21 mil millones). Todo fue rechazado.

En Casa Rosada advirtieron que la maniobra puso en jaque la totalidad del Presupuesto, ya que el Gobierno no avanzará con una ley que infrinja el sagrado equilibrio fiscal que proclama Javier Milei.

En su momento, cuando la oposición logró derribar los vetos del presidente a ambas medidas, el Ejecutivo había decidido promulgar las leyes pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso indicara de dónde obtener los fondos.

El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026, pero tuvo un duro traspié con la caída del capítulo XI.

De acuerdo a la Oficina del Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la emergencia en Discapacidad rondaba entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI), aunque no contemplaba algunos puntos imposibles de estimar, por lo que la cifra servía de base mínima. En el caso del financiamiento universitario, el monto rondaba los $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.

En ese marco, en Balcarce 50 admitieron a MDZ que el oficialismo intentará "corregir" las modificaciones de la oposición al Presupuesto, pero reconocieron un escenario difícil. El proyecto deberá girarse al Senado, donde La Libertad Avanza puede intentar disponer cambios, pero estos deberían luego ser ratificados por la cámara de origen, donde el oficialismo no tendría los números para imponer su versión.

Si el Gobierno no logra defender su Presupuesto con déficit cero, en Casa Rosada adelantan que está en consideración la posibilidad de vetar el proyecto y seguir gobernando con una prórroga de la ley de leyes de 2023, como ocurrió durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei. Es una posibilidad que tienta a más de uno, ya que así el Ejecutivo podrá continuar con su administración discrecional de los fondos.

Sin embago, eso tensionaría la cuerda con los gobernadores, que vienen reclamando previsibilidad, e incluso con el Fondo Monetario Internacional, que había hecho sus propios planteos en ese sentido.

Bertie Benegas Lynch en la sesión por el Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, en la Cámara Baja. N/A

El enojo de la Casa Rosada con los gobernadores

Hablando de relaciones tensas, la caída del capítulo XI generó resquemores dentro y fuera del Gobierno, producto del fracaso de las negociaciones con los gobernadores aliados.

Pese a los recientes acercamientos y los millonarios desembolsos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para sus provincias, finalmente algunos legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) le soltaron la mano al oficialismo. Lo mismo sucedió Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Estos dos últimos venían de competir en alianza con La Libertad Avanza en octubre.

Su accionar resultó particularmente llamativo teniendo en cuenta que en las últimas dos semanas el Gobierno abrió la billetera y autorizó millonarias transferencias de ATN a seis provincias aliadas. Tucumán fue la principal beneficiada con $20 mil millones. Le siguieron Misiones ($12 mil millones); Chaco ($11 mil millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($ 7 mil millones); y Salta ($ 6 mil millones). Aún así, cinco de esos seis gobernadores no garantizaron el acompañamiento de todos sus legisladores en el capítulo XI.

Saenz, Santilli y Adorni Pese a los acercamientos con la Casa Rosada, uno de los legisladores que responde a Gustavo Sáenz votó contra el Gobierno. Presidencia

El pase de factura a Martín Menem

En Casa Rosada hubo además alguna crítica por lo bajo contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien le adjudicaron las negociaciones por los lugares en la Auditoría General de la Nación, donde el oficialismo acordó una silla para La Libertad Avanza, otra para el kirchnerismo y la restante para la exdiputada salteña Pamela Calletti.

Esta última responde a Gustavo Sáenz, quien terminó votando contra el Gobierno a través del diputado Bernardo Biella. Por su parte, los salteños restantes de Innovacion Federal Pablo Outes y Yolanda Vega sí acompañaron al oficialismo.

La negociación por los cargos despertó la furia del PRO, que fue excluido de las conversaciones por los cargos y anunció una ruptura total en las relaciones con La Libertad Avanza. "Separamos al presidente de la decisión. No entendemos qué quiso hacer Menem, se alió con los malos y le votaron en contra el capítulo más crítico. Ahora tiene un presupuesto sin equilibrio fiscal", sentenció un alfil de la tropa amarilla.