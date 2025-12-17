Presupuesto 2026: Martín Menem tiene los votos, pero no le sobra nada

Martín Menem este miércoles, en la Cámara Baja donde buscara lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria.

La Libertad Avanza tiene los votos para darle media sanción al Presupuesto 2026, pero no le sobra demasiado. Así quedó registrado al inicio de la sesión, cuando el oficialismo se impuso con 130 votos afirmativos para que no haya votación en particular de artículo por artículo y se hiciera directamente por capítulos. Una vez más, los gobernadores fueron la clave para el salvataje del oficialismo.

Estrategia legislativa: el blindaje de los artículos más polémicos Con esa votación, el oficialismo no solo revalidó que tenía el número para la aprobación del proyecto, sino que se aseguró la aprobación de los artículos 30 y 75, que derogaban leyes sensibles como la de Educación Nacional, financiamiento de ciencia, de universidades y de emergencia en discapacidad. Al votarse por capítulo y no por artículo, el oficialismo confía en que estarán los votos para que salgan esos artículos que más resistencia generaban.

Así, se les hace más digerible votar estos capítulos a los aliados del oficialismo, ya que no quedarían expuestos votando de forma directa la derogación de las leyes que aprobó el Congreso.

Sin embargo, el número de 130 votos es demasiado fino y al Gobierno no le sobró nada. Para llegar a esa cifra necesitó de todos los aliados con los que cuenta, y si alguno de estos se cae, no tendrá dónde más ir a buscar votos.

Virginia Gallardo en Diputados N/A El mapa de los 130 votos: los gobernadores como pieza clave La Libertad Avanza puso 94 votos. Contó con los doce del PRO y los cinco del radicalismo. Pero, además, se sumaron los siete de Innovación Federal, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) también fueron clave para la aprobación de este primer trámite, que sirvió para dejar expuesto que el Gobierno cuenta con los votos para la media sanción. Cada uno tiene su propio bloque con tres diputados, y estos votaron con el Gobierno.