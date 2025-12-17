Un diputado libertario elogió el dictamen del peronismo y no se dio cuenta

En el inicio del debate por la Ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el legislador correntino de La Libertad Avanza , Lisandro Almirón, tomó la palabra para elogiar al Poder Ejecutivo por haber incorporado una serie de obras de infraestructura en el texto del dictamen.

Entre ellas, destacó especialmente la restauración del Puente General Belgrano y distintas mejoras viales en su provincia. Sin embargo, el entusiasmo del diputado de La Libertad Avanza se apoyaba en un error. El listado de obras que celebraba no formaba parte del despacho oficialista, sino que integraba el dictamen de minoría presentado por Unión por la Patria.

La confusión quedó expuesta cuando el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, solicitó una interrupción para aclarar en el recinto que el anexo mencionado correspondía al artículo 26 del despacho de minoría. En ese contexto, invitó a Almirón a acompañar la incorporación de esas obras al texto definitivo que sería votado en la sesión.

Lejos de advertir la situación, el legislador correntino continuó resaltando el apartado titulado “Infraestructura Federal” y agradeció a Javier Milei por una nómina de proyectos que incluía rutas nacionales, accesos urbanos y tramos estratégicos para la provincia de Corrientes.

Entre las obras mencionadas figuraban intervenciones en la ruta nacional 126, el acceso y la autovía de ingreso a la capital provincial, tramos de las rutas 119 y 12, la vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona forestoindustrial y la reparación de la calzada de la ruta 14 en los sectores de Monte Caseros y Curuzú Cuatiá.

Mientras desde las bancas opositoras intentaban advertirle que el listado no pertenecía al oficialismo, Almirón insistía en que se trataba de un reflejo de la escucha del Gobierno nacional hacia las demandas de su provincia. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, sostuvo.

Incluso después de que se le negara un pedido de interrupción para aclarar la situación, el diputado reiteró su argumento en medio de gritos del bloque opositor, sin advertir que el texto que leía había sido impulsado por legisladores de Unión por la Patria.

Finalmente, al retomar la palabra, Germán Martínez explicó que el anexo destacado por Almirón pertenecía al despacho de minoría y precisó que las obras para Corrientes habían sido solicitadas por los diputados Raúl Hadad y Nancy Sand.