Cambios en la prisión domiciliaria de CFK: la Justicia endurece visitas y habilita la terraza

El Tribunal Oral Federal 2 introdujo nuevos cambios en la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner tras recibir un segundo informe de control, con medidas que restringen las visitas irrestrictas y habilitan el uso de la terraza, tras el pedido de la expresidenta.

Inmediatamente, la defensa se opuso a las restricciones que le prohíben recibir a más de tres personas durante una visita máxima de dos horas y hasta dos veces por semana, por lo que la semana que viene tendrán una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de revertir la situación

Tras una primera evaluación sin objeciones sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas, el expediente volvió a moverse en Comodoro Py con la incorporación de un segundo informe, a partir del cual el juez federal Jorge Gorini resolvió introducir nuevos ajustes en la prisión domiciliaria de CFK

CFK saludó a la militancia desde el balcón por el Día de la Lealtad. Foto: MDZ

Gorini renovó la revisión trimestral del comportamiento de la expresidenta en cuanto a las reglas impuestas a su arresto domiciliario. Además, definió que mantenga como domicilio su departamento de San José 1.111 y que continúe el monitoreo a través de la tobillera electrónica.

Si bien en líneas generales las nuevas medidas del juez federal mantienen los aspectos impuestos en junio, se limitó al grupo de víctimas irrestrictas, es decir, aquellas personas que no debían pedir autorización previa para ingresar a San José 1.111. Ese grupo estaba integrado por familiares, abogados, médicos, contadores y apoderados de CFK.

Sobre las personas autorizadas a visitarla de forma irrestricta, Gorini solicitó que se aporte en qué procesos le están asistiendo cada uno por su especialidad. Asimismo, decidió y centralizó a los médicos en un coordinador para que la visita de los demás especialistas sea previa autorización justificada por su necesidad.

Cuántas veces CFK podrá ir a la terraza

Otro de los puntos claves de las nuevas modificaciones involucran el contacto de CFK con el sol y el aire libre. Días atrás, la expresidenta había expresado que se sentía “encerrada”, por lo cual solicitó a la Justicia acceder a la terraza de su domicilio.

En respuesta, Gorini comparó el pedido con lo que significa el “patio para los presos comunes” y afirmó que es “de conformidad con tratados internacionales". Por ese motivo, autorizó el uso del espacio, aunque también será restringido: sólo podrá ir durante dos horas por día.