Cómo sigue la causa Cuadernos: audiencias clave por el tramo de "La Camarita"

Tras las maniobras para acelerar el juicio por la causa Cuadernos , esta semana se reanudará el proceso con la lectura del requerimiento de elevación del tramo conocido como “La Camarita”. La novena audiencia está prevista para mañana a las 9.

Se trata de la etapa que analiza el vínculo entre la trama de corrupción y la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), donde se investiga un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Krichner. Según el fiscal Carlos Stornelli, las empresas habrían pactado adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

En primer lugar, se espera que se lean todas las pruebas como informes administrativos, órdenes de presentación, informes allanamientos, auditorías, certificaciones, peritajes tecnológicos, listados societarios, planillas de obra pública y documentos de inteligencia financiera, entre otros.

Ese material corresponde al relevamiento de más de 70 empresas constructoras involucradas en licitaciones viales entre 2003 y 2015, es decir durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

Allí, aparecen firmas de peso del sector como Helport, IECSA/SACDE, Electroingeniería, JCR, Cartellone, Roggio, Perales Aguiar, Supercemento, CPC, Vialco, Panedile, Dycasa, Obring, Vialmani, Rovella, cuyas nóminas de autoridades, composición accionaria y documentación societaria fueron requeridas en múltiples provincias y registros oficiales.

Además, se agregan los sumarios de la Policía Federal, que realizó órdenes de presentación y allanamientos en domicilios particulares, oficinas y sedes empresarias, secuestros de teléfonos y computadoras cuyos contenidos fueron peritados por la División Apoyo Tecnológico Judicial.

A la lista también se suman los informes emitidos por la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, los Ministerios del Interior, Transporte, Energía y Planificación, así como material remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción.

Cómo sigue la causa Cuadernos

Luego de la instancia de “La Camarita”, no se descarta que el Tribunal Oral 7 lea los descargos de los principales imputados durante las indagatorias en la instrucción de la causa. En su momento, CFK presentó un escrito en el que rechazó de plano la acusación por falta de pruebas y la caracterizó como una operación de “lawfare” destinada a perseguirla políticamente.

Por su parte, el exministro de Planificación, Julio De Vido, también apeló negar las acusaciones sobre haber formado parte de una asociación ilícita y de la existencia de un sistema de recaudación ilegal dentro de su cartera.

Por último, se espera que se lean los descargos del exsecretario de Obras Públicas, José López; el financista, Ernesto Clarens; el exadministrador general de Vialidad Nacional, Nelson Guillermo Periotti; los funcionarios de Vialidad, Sandro Férgola y Sergio Passacantando, y de los empresarios de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta.