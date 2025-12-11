Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza y profundiza la interna del partido en Buenos Aires

La Libertad Avanza confirmó la expulsión de Leila Gianni a solo tres meses de haber encabezado la lista de concejales en La Matanza.

Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza y no pertenecerá a su bloque de concejales de La Matanza a solo tres meses de haber encabezado la lista de ediles en lo que representa un nuevo traspié en la conformación de un bloque homogéneo opositor en el principal distrito electoral de la provincia de Buenos Aires.

Lo más llamativo es el comunicado oficial de La Libertad Avanza por el cual se comunica la decisión de correr a Gianni de todo lo relacionado con el partido creado por Karina Milei. Luego de expresar claramente que el motivo fue el deseo unipersonal de la concejal electa de presidir el bloque para luego lanzarse por la intendencia, los libertarios de La Matanza “informamos que no posee domicilio en el distrito y que su paso en este espacio fue meramente circunstancial y estrictamente electoral, sin militancia ni construcción territorial”.

Gianni armó su bloque Alianza Libertad Republicana con los dos concejales electos por el PRO, Hernán Finochiaro, Javier Ferreira y Ricardo Lococco y relegó en el Concejo Deliberante local a los libertarios, que tienen tres ediles. Lo llamativo, o no tanto, que Gianni ahora trabajará con los representantes de Cristian Ritondo en esa localidad, tal cual el caso de Finochiaro.

Los concejales cercanos al presidente del PRO bonaerense también votaron diferente a los libertarios en Bahía Blanca, y merced a su decisión, con el apoyo de los concejales de Fuerza Patria, asumieron la presidencia del Concejo Deliberante de aquella localidad, antes en manos libertarias.

La Libertad Avanza y el PRO no armaron bloques en común en la mayoría de las localidades y también estas diferencias son notorias en las cámaras legislativas de la Nación y Provincia de Buenos Aires. Pero lo sucedido puntualmente en La Matanza es el final de una crisis anunciada por MDZ hace seis meses, cuando fue ratificada la candidatura local de la ex funcionaria de Capital Humano.